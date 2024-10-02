Такие напутственные слова прозвучали в адрес бойца СВО с позывным «Чапай»

Очень радостной и волнующей получилась встреча волонтёров и приехавшего в отпуск бойца СВО с позывным «Чапай». Он расписался на флаге Башкирского батальона имени Шаймуратова. По традиции нашему защитнику были подарены вещи, необходимые на позициях. Также ему вручены 80 комплектов сухого душа и маскировочные сети, спасающие жизни воинов и боевую технику. Вернуться с победой живым и невредимым - такими словами напутствовали "Чапая". волонтёры.

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул. Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул. Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК "Аструм" вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 917 360 32 45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 917 456 15 30).

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. № 19).