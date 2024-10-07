Когда закончится война

И сети станут не нужны,

Пускай останется одна,

Висит и смотрит со стены!

Напоминает пусть о том,

Что мы работали не зря,

Не опустел наш отчий дом!

В него вернулись сыновья!

Напоминает нам о том,

Как драгоценна тишина...

И, словно Божья благодать,

Она, как дар, всем нам дана!..

Пусть эта сеть хранит тепло

Мозолистых, усталых рук,

Всё было в ней заплетено -

Свет наших душ и сердца стук,

Надежда, вера и мечты

О том, что все придут домой,

Что чей-то долгожданный сын

Вернётся к матери - живой!

И это всё для тех, кого

Мы и не знали никогда,

Трудились мы лишь для того,

Чтоб обошла их смерть, беда!

Мы их "прикрыли" в трудный час,

Как в благодарность им за то,

Что встали крепостью за нас,

Когда пришёл враг на порог!

Что не стеная и не злясь,

Несли они тот тяжкий крест -

За Родину, семью, за нас,

За справедливый суд небес!

И за себя и за того,

Кто в сложный час решил предать!

Но от себя от самого

Не скрыться и не убежать!

И как себя ни утешай,

Ни "прячь ты голову в песок",

Придёт момент, когда решать

Придётся с кем ты и каков!..

...

Когда закончится война

И сети станут не нужны,

Пускай останется одна,

Висит и смотрит со стены...

Марина Смирнова