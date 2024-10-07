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7 Октября 2024, 14:30

Когда закончится война и сети станут не нужны

Когда закончится война И сети станут не нужны, Пускай останется одна, Висит и смотрит со стены! Напоминает пусть о том, Что мы работали не зря, Не опустел наш отчий дом! В него вернулись сыновья! Напоминает нам о том, Как драгоценна тишина... И, словно Божья благодать, Она, как дар, всем нам дана!.. Пусть эта сеть хранит тепло Мозолистых, усталых рук, Всё было в ней заплетено - Свет наших душ и сердца стук, Надежда, вера и мечты О том, что все придут домой, Что чей-то долгожданный сын Вернётся к матери - живой! И это всё для тех, кого Мы и не знали никогда, Трудились мы лишь для того, Чтоб обошла их смерть, беда! Мы их "прикрыли" в трудный час, Как в благодарность им за то, Что встали крепостью за нас, Когда пришёл враг на порог! Что не стеная и не злясь, Несли они тот тяжкий крест - За Родину, семью, за нас, За справедливый суд небес! И за себя и за того, Кто в сложный час решил предать! Но от себя от самого Не скрыться и не убежать! И как себя ни утешай, Ни "прячь ты голову в песок", Придёт момент, когда решать Придётся с кем ты и каков!.. ... Когда закончится война И сети станут не нужны, Пускай останется одна, Висит и смотрит со стены...   Марина Смирнова

Когда закончится война и сети станут не нужныКогда закончится война и сети станут не нужны
Когда закончится война и сети станут не нужны

Когда закончится война

И сети станут не нужны,

Пускай останется одна,

Висит и смотрит со стены!

Напоминает пусть о том,

Что мы работали не зря,

Не опустел наш отчий дом!

В него вернулись сыновья!

Напоминает нам о том,

Как драгоценна тишина...

И, словно Божья благодать,

Она, как дар, всем нам дана!..

Пусть эта сеть хранит тепло

Мозолистых, усталых рук,

Всё было в ней заплетено -

Свет наших душ и сердца стук,

Надежда, вера и мечты

О том, что все придут домой,

Что чей-то долгожданный сын

Вернётся к матери - живой!

И это всё для тех, кого

Мы и не знали никогда,

Трудились мы лишь для того,

Чтоб обошла их смерть, беда!

Мы их "прикрыли" в трудный час,

Как в благодарность им за то,

Что встали крепостью за нас,

Когда пришёл враг на порог!

Что не стеная и не злясь,

Несли они тот тяжкий крест -

За Родину, семью, за нас,

За справедливый суд небес!

И за себя и за того,

Кто в сложный час решил предать!

Но от себя от самого

Не скрыться и не убежать!

И как себя ни утешай,

Ни "прячь ты голову в песок",

Придёт момент, когда решать

Придётся с кем ты и каков!..

...

Когда закончится война

И сети станут не нужны,

Пускай останется одна,

Висит и смотрит со стены...

 

Марина Смирнова

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