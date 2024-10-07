Когда закончится война
И сети станут не нужны,
Пускай останется одна,
Висит и смотрит со стены!
Напоминает пусть о том,
Что мы работали не зря,
Не опустел наш отчий дом!
В него вернулись сыновья!
Напоминает нам о том,
Как драгоценна тишина...
И, словно Божья благодать,
Она, как дар, всем нам дана!..
Пусть эта сеть хранит тепло
Мозолистых, усталых рук,
Всё было в ней заплетено -
Свет наших душ и сердца стук,
Надежда, вера и мечты
О том, что все придут домой,
Что чей-то долгожданный сын
Вернётся к матери - живой!
И это всё для тех, кого
Мы и не знали никогда,
Трудились мы лишь для того,
Чтоб обошла их смерть, беда!
Мы их "прикрыли" в трудный час,
Как в благодарность им за то,
Что встали крепостью за нас,
Когда пришёл враг на порог!
Что не стеная и не злясь,
Несли они тот тяжкий крест -
За Родину, семью, за нас,
За справедливый суд небес!
И за себя и за того,
Кто в сложный час решил предать!
Но от себя от самого
Не скрыться и не убежать!
И как себя ни утешай,
Ни "прячь ты голову в песок",
Придёт момент, когда решать
Придётся с кем ты и каков!..
...
Когда закончится война
И сети станут не нужны,
Пускай останется одна,
Висит и смотрит со стены...
Марина Смирнова