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30 Октября 2024, 15:16

"Чапай" отправился на фронт

Боец с позывным  "Чапай" побывал у волонтёров  в ТЦ «Аструм», чтобы  перед отправкой из отпуска на фронт взять  маскировочные сети. Подарены и шерстяные носки, связанные  нашими мастерицами  с молитвами  и заботой  о них,  наших защитниках! Звучат  искренние слова:  "Возвращайтесь с победой,  живыми и невредимыми! Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК «Аструм» вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 (917) 360-32-45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 (917)456-15-30). Получить подробную информациюо наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамакаи Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

"Чапай" отправился на фронт"Чапай" отправился на фронт
"Чапай" отправился на фронт

Боец с позывным  "Чапай" побывал у волонтёров  в ТЦ «Аструм», чтобы  перед отправкой из отпуска на фронт взять  маскировочные сети.

Подарены и шерстяные носки, связанные  нашими мастерицами  с молитвами  и заботой  о них,  наших защитниках! Звучат  искренние слова:  "Возвращайтесь с победой,  живыми и невредимыми!

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК «Аструм» вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 (917) 360-32-45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 (917)456-15-30).

Получить подробную информациюо наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамакаи Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

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