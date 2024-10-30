"Чапай" отправился на фронт

Боец с позывным "Чапай" побывал у волонтёров в ТЦ «Аструм», чтобы перед отправкой из отпуска на фронт взять маскировочные сети.

Подарены и шерстяные носки, связанные нашими мастерицами с молитвами и заботой о них, наших защитниках! Звучат искренние слова: "Возвращайтесь с победой, живыми и невредимыми!

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК «Аструм» вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 (917) 360-32-45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 (917)456-15-30).

Получить подробную информациюо наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамакаи Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).