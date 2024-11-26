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26 Ноября 2024, 15:52

«Они сберегут моего папу от дронов!»

Ученики школы №19  с учителем начальных классов Владленой Андреевной Петровой пришли на волонтерскую площадку ТЦ "Аструм", чтобы принять участие в благом деле  -  плетении маскировочных сетей. Ребята распределились по рамкам. Они внимательно следили за работой старших товарищей. Потом сами  приступили  к формированию  сетей "Зима" и "Поздняя осень". Главное, ученики знают о необходимости маскировки  на позициях СВО. Одна девочка даже воскликнула: «Значит, они сберегут жизнь моего папы от дронов». Волонтёры благодарят руководство и  педагогический коллектив школы №19  за патриотическое воспитание подрастающего поколения. Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК «Аструм» вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 (917) 360-32-45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 (917)456-15-30). Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

«Они сберегут моего папу от дронов!»«Они сберегут моего папу от дронов!»
«Они сберегут моего папу от дронов!»

Ученики школы №19  с учителем начальных классов Владленой Андреевной Петровой пришли на волонтерскую площадку ТЦ "Аструм", чтобы принять участие в благом деле  -  плетении маскировочных сетей. Ребята распределились по рамкам. Они внимательно следили за работой старших товарищей. Потом сами  приступили  к формированию  сетей "Зима" и "Поздняя осень". Главное, ученики знают о необходимости маскировки  на позициях СВО. Одна девочка даже воскликнула: «Значит, они сберегут жизнь моего папы от дронов». Волонтёры благодарят руководство и  педагогический коллектив школы №19  за патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК «Аструм» вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 (917) 360-32-45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 (917)456-15-30). Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

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