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28 Ноября 2024, 15:53

Сегодня «Zov Сердца» из Стерлитамака провёл две отгрузки на фронт

По нашей доброй народной традиции мы попросили бойца: - Распишитесь на нашем флаге. - С удовольствием,  -  ответил солдат (его позывной «Пин») и улыбнулся. Каждый раз, когда приходят эти мужественные парни, мы с уважением смотрим им в глаза и благодарим за жизнь! Сегодня добровольцы  народного объединения помощи фронту "Zov Сердца» провели две отгрузки: в Бахмут и  ЛНР.  Координационный центр находится по адресу г.Стерлитамак, Худайбердина, 17. Вопросы  можно задать Гульнаре  (8-987-584-08-55), Елене (8-917-34-646-11). Для изготовления окопных (блиндажных) свечей принимаются жестяные ровные и загнутые чистые банки из-под кукурузы, фасоли, гороха, сгущёнки (ул. Худайбердина, 122, тел. 8-929-757-48-92) Напомним, что помощь для передовой и госпиталей также  принимается по адресам: ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК «Аструм» вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 (917) 360-32-45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 (917)456-15-30). Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Сегодня «Zov Сердца» из Стерлитамака провёл две отгрузки на фронтСегодня «Zov Сердца» из Стерлитамака провёл две отгрузки на фронт
Сегодня «Zov Сердца» из Стерлитамака провёл две отгрузки на фронт

По нашей доброй народной традиции мы попросили бойца:

- Распишитесь на нашем флаге.

- С удовольствием,  -  ответил солдат (его позывной «Пин») и улыбнулся.

Каждый раз, когда приходят эти мужественные парни, мы с уважением смотрим им в глаза и благодарим за жизнь!

Сегодня добровольцы  народного объединения помощи фронту "Zov Сердца» провели две отгрузки: в Бахмут и  ЛНР.  Координационный центр находится по адресу г.Стерлитамак, Худайбердина, 17. Вопросы  можно задать Гульнаре  (8-987-584-08-55), Елене (8-917-34-646-11).

Для изготовления окопных (блиндажных) свечей принимаются жестяные ровные и загнутые чистые банки из-под кукурузы, фасоли, гороха, сгущёнки (ул. Худайбердина, 122, тел. 8-929-757-48-92)

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей также  принимается по адресам: ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК «Аструм» вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 (917) 360-32-45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 (917)456-15-30).

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Сегодня «Zov Сердца» из Стерлитамака провёл две отгрузки на фронт
Сегодня «Zov Сердца» из Стерлитамака провёл две отгрузки на фронт
Сегодня «Zov Сердца» из Стерлитамака провёл две отгрузки на фронт
Сегодня «Zov Сердца» из Стерлитамака провёл две отгрузки на фронт
Сегодня «Zov Сердца» из Стерлитамака провёл две отгрузки на фронт
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