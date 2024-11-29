«Шихан» из Стерлибата

В «Шихане» (это позывной бойца) очень органично сочетаются скромность, отзывчивость, доброжелательность и сила.

Сначала мы несколько раз созванивались, договариваясь о встрече. Практически сразу с самолёта (летал к друзьям) он пересел в такси и вскоре мы разговаривали с ним в редакции.

Биография у него, в общем-то, обычная, но с некоторыми впечатляющими моментами. Учился в школе, потом в политехническом колледже. Срочную служил сначала в учебке в Елани, потом на Северном Кавказе - снайпером в отдельном разведывательном батальоне. Участвовал в антитеррористических операциях, отголосках Чеченской войны.

В последние годы мирной жизни работал инкассатором в Сбербанке. Мобилизовать его не могли в принципе, так как специальность подразумевает бронь. Однако летом 2023 года он ушёл на спецоперацию добровольно в составе сформированного в это время мотострелкового полка «Башкортостан».

Сначала воевал в пехоте старшим стрелком. Задача - занять отбитые нашими штурмовиками вражеские позиции и закрепиться на них. В таких ситуациях были и убитые, и раненые. Сам «Шихан» был ранен в руку – торчала перебитая кость кисти, были задеты нервные окончания. Лечился в госпитале в Екатеринбурге.

«Шихан» многое повидал в этой жизни. При этом ему чуть за тридцать. Пока не женат. Его мама, конечно, сильно переживала, когда он решил идти на фронт. Но, зная характер сына, сильно и не отговаривала – всё равно не отступится. Интересно, что «Шихана» не уволили с должности инкассатора. Такое решение приняло руководство банка. Он продолжает числиться и получать зарплату. Когда приезжает в отпуск, общается с коллегами. Пока он единственный из воюющих инкассаторов.

- Почему позывной «Шихан»? - спрашиваю.

- Я же родился и вырос рядом с шиханами, они мне дороги.

- Страшно на передовой?

- Сначала страшно. Потом привыкаешь. Вчера казалось, что очень жёстко именно здесь. Продвигаемся вперёд и понимаем, что там было проще. А очень жёстко здесь. Обстрел намного плотнее.

- Какое подразделение стоит напротив вас?

- Сначала это был «Азов»* (признан в РФ террористической организацией). Это очень чувствовалось, так как у этого формирования нет ограничений по дронам и боеприпасам в основном производства стран НАТО. С развитием известных событий в Курской области их, видимо, перебросили туда.

- Нашей армии противостоят серьёзно подготовленные силы?

- По разному. Был случай, наши штурмовики не могли несколько дней разбить хорошо вооружённую группу из трёх человек. С одной стороны это хорошая подготовка, с другой – на их позициях часто находим психотропные таблетки, шприцы. Бывает, противник сдаётся в плен от безысходности. Если отступают, их свои расстреляют, поэтому идут к нам.

- Как с обеспечением?

- Оружие, боеприпасы, обмундирование, всё есть. Выплаты приходят вовремя. Хорошо помогают город и республика. Что просим, привозят. Конечно, выручают нас маскировочные сети. В последнее время используем и рыболовные. Дрон противника их не видит и есть большая вероятность, что запутается и получит повреждения.

Я после госпиталя служу в реактивной-артиллерийской батарее имени Героя Советского Союза Алексея Сухорукова. Был командиром отделения разведки. Сейчас назначен замкомвзвода. Здесь всегда нужны небольшие автомобили-внедорожники. Особенно живучей у нас оказалась «Нива»-пикап, подаренная ветеранами из «Набата». Были на задании, когда дрон противника сбросил заряд в кузов машины. Повезло, что туда не успели загрузиться люди. Ударило по запаске, разворотило весь кузов, кто был в кабине, остались невредимы. Машину не бросили. У нас много умельцев. Потом сварщики отремонтировали кузов.

Большинство в батарее – из Стерлитамака и Стерлитамакского района. Поэтому мы называем себя Стерлибатом. Уже установилась традиция – когда приезжаем в отпуск, едем в деревню Константиноградовку, возлагаем цветы на могилу и к памятнику Алексея Сухорукова. Он в Великую Отечественную войну тоже был артиллеристом.

С командиром нашей батареи, его позывной «Боксер», мы вместе учились в колледже.

- Нам в мирном городе в начале СВО пришлось столкнуться с элементами информационной войны. Под постами ВК появлялись негативные комментарии о спецоперации и снимки. Приходилось блокировать авторов. Вы сталкивались с чем-то подобным?

- Нам запрещено пользоваться телефонами. Но даже выключенные они же есть. У одного нашего бойца был взломан Ватсап. И его родителям стали приходить сообщения, что сын в плену, сыпались угрозы, требовались деньги. Мы потом сопоставили события и выяснили, что во время этой переписки сидели вместе с «пленным», грелись у печки и пили чай.

- Фронт движется вперёд?

- Не могу сказать о всём фронте. Мы отвечаем за свой участок и движемся вперёд.

- Скорейшего вам возвращения с победой!

Алексей МАТВЕЕВ

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК «Аструм» вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 (917) 360-32-45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 (917)456-15-30).

Координационный центр объединения помощи фронту «Zov Сердца» находится по адресу Худайбердина, 17. Вопросы можно задать Гульнаре (8-987-584-08-55), Елене (8-917-34-646-11).

Для изготовления окопных (блиндажных) свечей принимаются жестяные ровные и загнутые чистые банки из-под кукурузы, фасоли, гороха, сгущёнки (ул. Худайбердина, 122, тел. 8-929-757-48-92).

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

* Батальон «Азов» признан в РФ террористической организацией.