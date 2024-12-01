Главное для «Деда» - в СВО победа

Несмотря на то, что ему за шестьдесят, «Дед» уверен, что должен внести в это дело свой вклад. Мастер спорта СССР по военно-прикладному многоборью (это и метание гранаты на точность и дальность, и стрельба, и умение маскироваться, он стремился в спецназ, но не прошёл исключительно по возрасту. «Дед» поддерживает себя в отличной физической форме. На недавней проверке по физической подготовке показал, что способен 14 раз подтянуться на перекладине и пробежать 1 километр за 4 минуты 12 секунд.

Годным к спецоперации «Деда» признали более года назад по его военно-учётной специальности, приобретённой во время срочной службы. Она связана с обслуживанием бронетанковой техники (заправляют горючим, вытаски-вают с поля боя и ремонтируют подбитые или сломавшиеся машины).

Недавно награждён медалью «За воинскую доблесть»

На фронте «Дед» не из-за денег. Во время своего отпуска он приобрел и подарил своему родному батальона «УАЗ» - буханку.

- Сражения не на жизнь, а на смерть продолжаются. Победа будет за нами! – говорит наш герой.

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК «Аструм» вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 (917) 360-32-45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 (917)456-15-30).

Координационный центр объединения помощи фронту «Zov Сердца» находится по адресу Худайбердина, 17. Вопросы можно задать Гульнаре (8-987-584-08-55), Елене (8-917-34-646-11).

Для изготовления окопных (блиндажных) свечей принимаются жестяные ровные и загнутые чистые банки из-под кукурузы, фасоли, гороха, сгущёнки (ул. Худайбердина, 122, тел. 8-929-757-48-92).

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).