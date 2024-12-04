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4 Декабря 2024, 14:31

От «ZovаСердца» и детей - подарки для бойцов СВО

В штабе народного объединения «ZovСердца» собраны сказочные детские подарки для участников СВО. Весь ноябрь для учеников гимназии № 2 (2 «В», 4 «А» , 2 «А», 4 «Б», 2 «Г» 4 «Д», 3 «Г» классы) был творческим. Дети делали своими руками новогодние открытки для наших защитников. Сколько радости было в детских глазах и трепета.  Каждая открытка, письмо – это частичка любви и важный знак внимания, которые детишки передают нашим бойцам, желая им смелости, решимости, удачи, а главное – крепкого здоровья, неисчерпаемого мужества и сил. Так же дети изготовили амулеты -  ангелочки, и шапочки. Ребята уверены, получив открытки и прочитав добрые слова, наши герои почувствуют, что их ждут дома. Мы подарим им свою веру и частичку тепла. Бойцу будет приятно получить весточку с малой родины, тем более в канун самого волшебного праздника Нового года!  Добро начинается с меня! Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК «Аструм» вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 (917) 360-32-45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 (917)456-15-30). Координационный центр объединения помощи фронту «Zov Сердца» находится по адресу Худайбердина, 17. Вопросы можно задать Гульнаре (8-987-584-08-55), Елене (8-917-34-646-11). Для изготовления окопных (блиндажных) свечей принимаются жестяные ровные и загнутые чистые банки из-под кукурузы, фасоли, гороха, сгущёнки (ул. Худайбердина, 122, тел. 8-929-757-48-92). Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

От «ZovаСердца» и детей - подарки для бойцов СВООт «ZovаСердца» и детей - подарки для бойцов СВО
От «ZovаСердца» и детей - подарки для бойцов СВО

В штабе народного объединения «ZovСердца» собраны сказочные детские подарки для участников СВО. Весь ноябрь для учеников гимназии № 2 (2 «В», 4 «А» , 2 «А», 4 «Б», 2 «Г» 4 «Д», 3 «Г» классы) был творческим. Дети делали своими руками новогодние открытки для наших защитников. Сколько радости было в детских глазах и трепета.  Каждая открытка, письмо – это частичка любви и важный знак внимания, которые детишки передают нашим бойцам, желая им смелости, решимости, удачи, а главное – крепкого здоровья, неисчерпаемого мужества и сил. Так же дети изготовили амулеты -  ангелочки, и шапочки. Ребята уверены, получив открытки и прочитав добрые слова, наши герои почувствуют, что их ждут дома. Мы подарим им свою веру и частичку тепла. Бойцу будет приятно получить весточку с малой родины, тем более в канун самого волшебного праздника Нового года!  Добро начинается с меня!

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК «Аструм» вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 (917) 360-32-45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 (917)456-15-30).

Координационный центр объединения помощи фронту «Zov Сердца» находится по адресу Худайбердина, 17. Вопросы можно задать Гульнаре (8-987-584-08-55), Елене (8-917-34-646-11).

Для изготовления окопных (блиндажных) свечей принимаются жестяные ровные и загнутые чистые банки из-под кукурузы, фасоли, гороха, сгущёнки (ул. Худайбердина, 122, тел. 8-929-757-48-92).

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

От «ZovаСердца» и детей - подарки для бойцов СВО
От «ZovаСердца» и детей - подарки для бойцов СВО
От «ZovаСердца» и детей - подарки для бойцов СВО
От «ZovаСердца» и детей - подарки для бойцов СВО
От «ZovаСердца» и детей - подарки для бойцов СВО
От «ZovаСердца» и детей - подарки для бойцов СВО
От «ZovаСердца» и детей - подарки для бойцов СВО
От «ZovаСердца» и детей - подарки для бойцов СВО
От «ZovаСердца» и детей - подарки для бойцов СВО
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