Молодой офицер из Стерлитамака стал авторитетным командиром на СВО

Александр Козоногов служит в армии с 2012 года. Опыт боевых действий он получил в Сирийской Арабской Республике. Как только в России была объявлена специальная военная операция, он немедленно направился в Донбасс. Выбрал позывной «Боксёр», так как в молодости занимался боксом на профессиональном уровне.

В 2023 году Александр Козоногов перевёлся в полк «Башкортостан», где стал старшим офицером артиллерийского дивизиона имени Мугина Нагаева, а затем возглавил артбатарею имени Алексея Сухорукова. Он пользуется авторитетом среди бойцов. Артбатарея с высокой точностью поражает цели, что спасает жизни штурмовиков.

Во время боевой операции Козоногов спас своего подчинённого, попавшего под огонь противника, и организовал успешное контрнаступление. Несмотря на молодость, он считается опытным командиром, к мнению которого прислушиваются другие офицеры.

Козоногов отмечает, что его батарея состоит из уроженцев Стерлитамака, которые за два года службы стали профессиональными бойцами. Он ценит воинское товарищество и считает его важнее всего. Недавно он посетил родные места, провёл урок мужества в школе и почтил память героя Сухорукова, пообещав каждый отпуск посвящать его памяти.

Гвардии старший лейтенант Александр Козоногов награждён медалями генерала Шаймуратова, «За боевые отличия», «За храбрость» II степени, орденом генерала Шаймуратова.

В Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам, она составляет 505 тысяч рублей.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник: https://www.bashinform.ru

Фото: Азат Мухамедьянов, Олег Яровиков, из личного архива Александра Козоногова.