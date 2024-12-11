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11 Декабря 2024, 04:50

Молодой офицер из Стерлитамака стал авторитетным командиром на СВО

Участник спецоперации из Стерлитамака, командир отдельной реактивной артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова мотострелкового полка «Башкортостан» гвардии старший лейтенант Александр Козоногов пообщался с журналистами.

Молодой офицер из Стерлитамака стал авторитетным командиром на СВОМолодой офицер из Стерлитамака стал авторитетным командиром на СВО
Молодой офицер из Стерлитамака стал авторитетным командиром на СВО

Александр Козоногов служит в армии с 2012 года. Опыт боевых действий он получил в Сирийской Арабской Республике. Как только в России была объявлена специальная военная операция, он немедленно направился в Донбасс. Выбрал позывной «Боксёр», так как в молодости занимался боксом на профессиональном уровне.

В 2023 году Александр Козоногов перевёлся в полк «Башкортостан», где стал старшим офицером артиллерийского дивизиона имени Мугина Нагаева, а затем возглавил артбатарею имени Алексея Сухорукова. Он пользуется авторитетом среди бойцов. Артбатарея с высокой точностью поражает цели, что спасает жизни штурмовиков.

Во время боевой операции Козоногов спас своего подчинённого, попавшего под огонь противника, и организовал успешное контрнаступление. Несмотря на молодость, он считается опытным командиром, к мнению которого прислушиваются другие офицеры.

Козоногов отмечает, что его батарея состоит из уроженцев Стерлитамака, которые за два года службы стали профессиональными бойцами. Он ценит воинское товарищество и считает его важнее всего. Недавно он посетил родные места, провёл урок мужества в школе и почтил память героя Сухорукова, пообещав каждый отпуск посвящать его памяти.

Гвардии старший лейтенант Александр Козоногов награждён медалями генерала Шаймуратова, «За боевые отличия», «За храбрость» II степени, орденом генерала Шаймуратова.

 В Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам, она составляет 505 тысяч рублей. 

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник: https://www.bashinform.ru

Фото: Азат Мухамедьянов, Олег Яровиков, из личного архива Александра Козоногова.

Молодой офицер из Стерлитамака стал авторитетным командиром на СВО
Молодой офицер из Стерлитамака стал авторитетным командиром на СВО
Молодой офицер из Стерлитамака стал авторитетным командиром на СВО
Молодой офицер из Стерлитамака стал авторитетным командиром на СВО
Молодой офицер из Стерлитамака стал авторитетным командиром на СВО
Молодой офицер из Стерлитамака стал авторитетным командиром на СВО
Молодой офицер из Стерлитамака стал авторитетным командиром на СВО
Молодой офицер из Стерлитамака стал авторитетным командиром на СВО
Молодой офицер из Стерлитамака стал авторитетным командиром на СВО
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