Четыре вуза Башкирии стали участниками программы «Приоритет 2030»

К числу участников программы, среди которых уже были Уфимский нефтяной университет, медицинский университет и Университет науки и технологий, теперь присоединился Башкирский государственный аграрный университет.

По словам Хабирова, успешная защита позволит вузам снова получить федеральное финансирование. Он подчеркнул, что это достижение стало результатом совместной работы образовательных учреждений, индустриальных и бизнес-партнёров, а также поблагодарил всех, кто внес вклад в этот успех, особенно ректоров.

Глава региона отметил, что сегодня вузы выполняют не только образовательную функцию, но и двигают вперед науку, проводят высокотехнологичные исследования, внедряют разработки в производство и активно сотрудничают с ведущими предприятиями. По его мнению, участие в программе «Приоритет 2030» поможет Башкортостану еще больше укрепить свои позиции как региона-лидера в научно-технологическом развитии.

Председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина назвала участие вузов Башкирии в программе «Приоритет 2030» глобальным достижением. В беседе с «Башинформом» она отметила, что все четыре университета республики, представившие свои проекты по технологическому развитию, стали получателями грантов.

Особенно значимым Мустафина считает переход Башкирского государственного аграрного университета из статуса кандидата в число вузов, получивших базовую часть гранта. Она также подчеркнула, что среди регионов России Башкортостан выделяется количеством поддержанных университетов. Например, в Томске гранты получили два вуза, тогда как в Башкирии — сразу четыре.

Источник: ИА "Башинформ"