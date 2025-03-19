Учёные назвали дату очередного «конца света»

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, это произойдёт из-за аномальных солнечных процессов, которые разрушат озоновый слой и приведут к испарению кислорода.

На планете останутся только анаэробные бактерии, не нуждающиеся в кислороде. Учёные провели 400 тысяч симуляций, чтобы определить эту дату. Они также отметили, что технический прогресс может помочь избежать катастрофы, но не исключили, что жизнь на Земле может исчезнуть раньше из-за других катаклизмов.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Ксения Калинина.