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19 Марта , 15:06

В Башкирии «поглотившая» «Ладу Калину» яма обваливается вновь

В Уфе на улице Интернациональной, где ранее провалилась машина, вновь зафиксировано обрушение грунта.

В Башкирии «поглотившая» «Ладу Калину» яма обваливается вновь
В Башкирии «поглотившая» «Ладу Калину» яма обваливается вновь

Местные жители сообщают о расширении образовавшейся ямы, что вызывает опасения за безопасность.

По данным Управления гражданской защиты, текущая ситуация находится под контролем. Специалисты связывают новые деформации с температурными колебаниями, вызвавшими усадку грунта. Планируется повторная засыпка проблемного участка глиной.

Напомним, первичный инцидент произошел 9 марта 2025 года. Тогда образовалась яма диаметром 7 м и глубиной 8 м, в которую провалились автомобиль «Лада Калина» и дерево. Машина была извлечена с помощью спецтехники, получив серьезные повреждения.

Ранее в этом районе уже фиксировались аналогичные случаи: в 2016 году под землю ушли два автомобиля, один из которых так и не удалось достать. Эксперты связывают провалы с активностью сульфатного карста, характерного для Башкирии.

Источник и фото: ИА “Башинформ”.

Автор:Юлия Кононова
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