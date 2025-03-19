В Стерлитамаке задержан подозреваемый в покушении на убийство

Сотрудники полиции уже нашли подозреваемого в преступлении. Им оказался 51-летний ранее не судимый местный житель.

Согласно предварительной информации, потерпевший в своей квартире устроил посиделки со знакомым, распивали алкогольные напитки. В ходе вечера между приятелями возник словесный конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент гость схватил кухонный нож и несколько раз ударил им хозяина квартиры в живот и грудь.

После инцидента злоумышленник покинул место происшествия. Раненный мужчина вызвал скорую и сообщил о случившемся.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: МВД по РБ.

Фото: МВД по РБ.