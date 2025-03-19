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19 Марта , 10:04

В Стерлитамаке задержан подозреваемый в покушении на убийство

В ГКБ № 1 Стерлитамака доставили на скорой  47-летнего мужчину с колото-резаными ранами.

В Стерлитамаке задержан подозреваемый в покушении на убийство
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в покушении на убийство

Сотрудники полиции уже нашли подозреваемого в преступлении. Им оказался 51-летний ранее не судимый местный житель. 

Согласно предварительной информации, потерпевший в своей квартире  устроил посиделки со знакомым, распивали алкогольные напитки. В ходе вечера между приятелями возник словесный конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент гость схватил кухонный нож и несколько раз ударил им хозяина квартиры в живот и грудь.

После инцидента злоумышленник покинул место происшествия. Раненный мужчина вызвал скорую и сообщил о случившемся.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: МВД по РБ.

Фото: МВД по РБ.

Автор:Ирина Петрова
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