Более 1600 рабочих мест получат студенты Башкирии в этом году

Об этом стало известно по результатам первого заседания Межведомственного координационного совета по вопросам развития студотрядов.

Студенческие отряды республики отмечают десятилетие с момента своего возрождения. За это время число участников увеличилось с 213 до 5987 человек. Свою первую работу получили более 27 тысяч студентов. За 2022–2024 годы бойцы студотрядов Башкирии заработали более 1,2 млрд рублей.

По поручению главы региона в Башкирии работают над созданием новых рабочих мест, улучшением условий труда и мотивацией студентов. В этом году планируется создать 54 новых студотряда на базе вузов и 18 — на базе колледжей.

«Планируем привлекать и школьников — это поможет им получить первый трудовой опыт», — сказал Хабиров.

Руководитель региональной организации «Российские студенческие отряды» Ирина Сухарева предложила учредить переходящее знамя Главы Башкортостана для лучшего студотряда республики.