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20 Марта , 18:53

Глава Башкирии объяснил, почему проводит день рождения в парке "Патриот"

Глава Башкирии Радий Хабиров, отмечая свой день рождения в парке "Патриот", рассказал корреспонденту агентства «Башинформ» о новой традиции и источнике своего вдохновения.

Глава Башкирии объяснил, почему проводит день рождения в парке "Патриот"
Глава Башкирии объяснил, почему проводит день рождения в парке "Патриот"

Он отметил, что второй год подряд проводит этот день с молодыми людьми из всей Башкирии, подчеркивая, что это его осознанный выбор. Хабиров считает, что лучшее, что он может сделать в свой день рождения, — это поделиться жизненным опытом и своими представлениями о том,  каким должен быть мужчина.

Он испытывает удовольствие от общения с молодыми людьми, которые, по его мнению, станут будущими защитниками страны. Глава республики также объяснил выбор парка «Патриот» тем, что это - удобная площадка для формирования характера будущих мужчин.

Он подчеркнул, что в парке созданы все условия для военно-тактических игр, включая элементы современного боя и изучение тактической медицины. Хабиров выразил надежду, что ребята получат полезные навыки за время пребывания в парке.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: ИА "Башинформ".

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