Радий Хабиров начал свой день рождения с «Мужского разговора»

В рамках мероприятия проходит республиканская профильная смена «Мужской разговор», где собрались около 400 участников: воспитанники военно-патриотических клубов, представители регионального отделения «Юнармии» и дети, состоящие на учете.

День начался с построения на плацу, где директор учебно-методического центра «Авангард» Никита Рекрут доложил о готовности групп курсантов к двухсторонней тактической игре. Радий Хабиров подчеркнул, что участники не только изучают основы военной науки, но и развивают характер, закаляют волю, учатся преодолевать трудности в команде.

Бойцы полка «Башкортостан» и другие гости лично поздравили главу республики, создав праздничную атмосферу. Мероприятие сочетает образовательные и патриотические элементы, что соответствует традициям, которые Хабиров поддерживает на протяжении многих лет.

Фото:Олег Яровиков.

Ичтосник: ИА "Башинформ".