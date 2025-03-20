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20 Марта , 11:49

Радий Хабиров начал свой день рождения с «Мужского разговора»

20 марта Глава Башкортостана Радий Хабиров традиционно отметил свой день рождения в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова.

Радий Хабиров начал свой день рождения с «Мужского разговора»
Радий Хабиров начал свой день рождения с «Мужского разговора»

В рамках мероприятия проходит республиканская профильная смена «Мужской разговор», где собрались около 400 участников: воспитанники военно-патриотических клубов, представители регионального отделения «Юнармии» и дети, состоящие на учете.

День начался с построения на плацу, где директор учебно-методического центра «Авангард» Никита Рекрут доложил о готовности групп курсантов к двухсторонней тактической игре. Радий Хабиров подчеркнул, что участники не только изучают основы военной науки, но и развивают характер, закаляют волю, учатся преодолевать трудности в команде.

Бойцы полка «Башкортостан» и другие гости лично поздравили главу республики, создав праздничную атмосферу. Мероприятие сочетает образовательные и патриотические элементы, что соответствует традициям, которые Хабиров поддерживает на протяжении многих лет.

Фото:Олег Яровиков.

Ичтосник: ИА "Башинформ".

Радий Хабиров начал свой день рождения с «Мужского разговора»
Радий Хабиров начал свой день рождения с «Мужского разговора»
Радий Хабиров начал свой день рождения с «Мужского разговора»
Радий Хабиров начал свой день рождения с «Мужского разговора»
Радий Хабиров начал свой день рождения с «Мужского разговора»
Автор:Юлия Кононова
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