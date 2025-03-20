В Стерлитамаке пытался сбежать подозреваемый в покушении на изнасилование

По версии следствия.

Женщина, работавшая в подъезде общежития, сообщила, что пьяный мужчина угрожал ей ножом и пытался изнасиловать. Она смогла обмануть его, предложив продолжить в своей комнате, а затем сбежала и вызвала полицию.

Подозреваемый, пытаясь скрыться, спускался из окна 5 этажа с помощью простыней, но сорвался. После лечения в больнице он был задержан. 45-летний житель Чишминского района, ранее судимый, дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Источник: СУ СКР по РБ и МВД по РБ.

Фото: МВД по РБ.

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