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20 Марта , 15:57

В Стерлитамаке пытался сбежать подозреваемый в покушении на изнасилование

Правоохранители задержали подозреваемого в покушении на изнасилование в Стерлитамаке.

В Стерлитамаке пытался сбежать подозреваемый в покушении на изнасилование
В Стерлитамаке пытался сбежать подозреваемый в покушении на изнасилование

По версии следствия.

Женщина, работавшая в подъезде общежития, сообщила, что пьяный мужчина угрожал ей ножом и пытался изнасиловать. Она смогла обмануть его, предложив продолжить  в своей комнате, а затем сбежала и вызвала полицию.

Подозреваемый, пытаясь скрыться, спускался из окна 5 этажа с помощью простыней, но сорвался. После лечения в больнице он был задержан. 45-летний житель Чишминского района, ранее судимый, дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Источник: СУ СКР по РБ и МВД по РБ.

Фото: МВД по РБ.

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