В Стерлитамаке в подъезде нашли мужчину в крови и без сознания

По версии следствия.

Выяснилось, что 36-летний житель Ишимбайского района приехал в гости к другу, где произошла потасовка с новым знакомым на почве неприязни. В результате молодой человек получил тяжелые травмы, после чего его выбросили на лестничную площадку.

Полиция быстро задержала 31-летнего подозреваемого, ранее судимого за разбой. В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, он находится под стражей.

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Фото подозреваемого: МВД по РБ.

Источник: МВД по РБ.