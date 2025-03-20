-3 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Новости
20 Марта , 11:26

В Стерлитамаке в подъезде нашли мужчину в крови и без сознания

Анонимное сообщение о происшествии поступило в полицию.

В Стерлитамаке в подъезде нашли мужчину в крови и без сознания
В Стерлитамаке в подъезде нашли мужчину в крови и без сознания

По версии следствия.

Выяснилось, что 36-летний житель Ишимбайского района приехал в гости к другу, где произошла потасовка с новым знакомым на почве неприязни. В результате молодой человек получил тяжелые травмы, после чего его выбросили на лестничную площадку.

Полиция быстро задержала 31-летнего подозреваемого, ранее судимого за разбой. В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, он находится под стражей.

18+

Фото подозреваемого: МВД по РБ.

Источник: МВД по РБ.

Автор:
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru