Паводок в Башкортостане: брифинг в прямом эфире

Текущие показатели уровня воды в реках и прогнозы на ближайшие дни, а также меры по предотвращению подтоплений рассмотрят в ходе специального брифинга. В прямом эфире представители профильных ведомств ответят на вопросы о готовности властей к чрезвычайным ситуациям, порядке действий при внезапном подъеме воды в жилых помещениях и включении населенных пунктов в зоны риска.

Смотрите прямую передачу 25 марта в 19:00 на телеканале БСТ, а также в соцсетях телеканала, Центра управления регионом (ЦУР) Башкортостана и официальных аккаунтах Правительства республики.

Инструменты мониторинга

Для оперативного отслеживания ситуации жители могут использовать систему «Паводок 2.0», которая включает 54 точки контроля на реках и 3 на водохранилищах.