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21 Марта , 10:00

Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Совещание прошло в формате видеосвязи. 

В мероприятии  приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, помощник Президента Николай Патрушев, Министр обороны Андрей Белоусов, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Источник: kremlin.ru

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