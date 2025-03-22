В Башкортостане растёт число желающих отправиться на СВО

В Башкортостане стало больше желающих заключить контракт с Министерством обороны для участия в СВО. Это зафиксировано в республиканском пункте отбора «Защитник»: каждый день сюда приходят более 50 человек.

В Уфимском пункте отбора граждан на военную службу по контракту многолюдно, работа ведётся в режиме единого окна. Здесь можно оформить документы, получить банковскую карту, списать долги, пройти медицинскую комиссию. Желающих пойти на службу тщательно проверяют, но, как отметил инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Руслан Ахметханов, по внешним признакам может определить, годится ли человек для участия в боевых действиях. Тем не менее желающие служить по контракту сдают анализы и проходят медосмотр.

Молодой мужчина, выбравший себе позывной «Нахал», рассказал, что сделал осознанный выбор: прошёл предварительно подготовку как оператор БПЛА и хочет служить в этом направлении.

С начала этого года отмечен рост числа желающих служить по контракту в зоне СВО на 70 процентов. В пункте отбора отмечают, что прибывают граждане из других регионов, потому что в Башкирии создали комфортные условия. Максимальная единовременная выплата для тех, кто отправляется из Уфы, составляет 2 миллиона 300 тысяч рублей, а для проживающих в муниципальных районах — 2 миллиона.

К тому же, вероятно, на решение людей повлияли переговоры между президентами России и США.

Подробности - в сюжете Зили Авзаловой на телеканале «Россия Башкортостан» https://rutube.ru/video/93d6ec65fa91da2914756ff2f991af8f/?r=

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