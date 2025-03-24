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24 Марта , 12:21

Стали известны подробности о нападении медведей на людей в Башкирии

В Башкирии участились случаи нападения медведей на людей.

Стали известны подробности о нападении медведей на людей в Башкирии
Стали известны подробности о нападении медведей на людей в Башкирии

14 марта в Баймакском районе медведь напал на человека, который был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

15 марта в Бурзянском районе житель деревни Новоусманово, собиравший в лесу берёзовый сок, получил рваные раны после встречи с медведем. По словам односельчан, мужчина, когда боролся с хищником, ударил его 3-литровой банкой. Банка разбилась и медведь от этого звука испугался. Обоих пострадавших прооперировали,  состояние второго - стабильно тяжёлое.

Егерям выдано разрешение на отстрел хищников, охотники патрулируют территории. В минэкологии республики отметили, что ранняя весна и отсутствие снега способствуют активности медведей, которые могут быть агрессивны в этот период.

Вероятно, нападения медведей случились потому, что пострадавшие находились в лесу в одиночку, двигались бесшумно и незаметно приблизились к медведям. Хищники не услышали приближения людей, что спровоцировало их агрессивную реакцию и нападение.

Жителям рекомендовали соблюдать осторожность в лесу.

 Фото: минэкологии РБ.

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Автор:Ирина Петрова
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