В Башкирии спасли жизнь измученной живодерами собаке и ее щенкам

«Собака, у которой был разрыв молочных желез, перешла из категории "стабильно тяжелая" в категорию "не вызывающая опасений за жизнь". Двое из пяти щенков перестали страдать от диареи. Хотя работы еще предстоит много, их состояние стабилизировалось, и теперь за ними не требуется круглосуточное наблюдение», — сообщил Стрельников в своем телеграм-канале.

Ранее неравнодушные жители города заметили измученное животное и доставили его на ветеринарную станцию в Дёме. После оказания первой помощи собака была передана в центр реабилитации «Пин и Пуф».

Фото и источник:Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»