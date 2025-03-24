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24 Марта , 12:30

В Башкирии спасли жизнь измученной живодерами собаке и ее щенкам

В Уфе удалось спасти собаку, пострадавшую от жестокого обращения, а также ее щенков. По словам Дмитрия Стрельникова, руководителя центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф», состояние животных улучшается.

В Башкирии спасли жизнь измученной живодерами собаке и ее щенкам
В Башкирии спасли жизнь измученной живодерами собаке и ее щенкам

«Собака, у которой был разрыв молочных желез, перешла из категории "стабильно тяжелая" в категорию "не вызывающая опасений за жизнь". Двое из пяти щенков перестали страдать от диареи. Хотя работы еще предстоит много, их состояние стабилизировалось, и теперь за ними не требуется круглосуточное наблюдение», — сообщил Стрельников в своем телеграм-канале.

Ранее неравнодушные жители города заметили измученное животное и доставили его на ветеринарную станцию в Дёме. После оказания первой помощи собака была передана в центр реабилитации «Пин и Пуф».

Фото и источник:Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»

Автор:Юлия Кононова
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