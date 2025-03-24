В Башкирии устраняют последствия паводка

Чиновник лично выезжает к сельчанам, организуя приемы граждан. В местной школе развернут пункт выдачи лекарств, питьевой воды и сухпайков. Жителям помогают восстановить документы и оформить заявления на единовременную материальную помощь. Специальная комиссия проводит подворовые обходы для оценки ущерба.

«Начинаем восстановительные работы. Сейчас главное – убрать мусор. Тяжелой техникой убираем остатки льда. Работы хватит примерно на месяц», – отметил Саитгалин.

По данным председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, паводком затоплено 106 домов и 129 придомовых территорий. Эвакуировано 166 человек, включая 38 детей. После схождения воды жители вернулись в свои дома.

Спасатели продолжают работу в Азово, откачивая воду, просушивая дома и вывозя мусор. Работы продлятся до полного устранения последствий.

Напомним, подтопление деревни Азово произошло в ночь с 18 на 19 марта из-за подъема уровня реки Инзер. В районе был введен режим ЧС. Позже вода дошла до деревни Тавакачево. Ситуация стабилизировалась после взрыва ледяных заторов на реке.

Местные жители вспоминают, что подобный паводок наблюдался в 1963 и 1993 годах. В этот раз вода прибывала стремительно, достигая уровня окон в нижней части деревни. Льдины разрушали заборы, гиб скот. Сейчас вода ушла с улиц, но осталась в подвалах и колодцах. За сутки спасатели откачали более 100 кубометров воды.

Саитгалин отметил, что лед на затороопасных участках взорвали еще 11 марта, но из-за резкого потепления в верховьях Инзера образовался новый затор, приведший к катастрофе.

Жители выражают благодарность спасателям за своевременный подрыв льда, предотвративший большие разрушения. В школе, где разместили пострадавших, быстро собрали гуманитарную помощь: одежду, обувь и предметы первой необходимости.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил в кратчайшие сроки оценить ущерб и выплатить компенсации. На данный момент принято 91 заявление, 29 сельчан получили выплаты. Также компенсируют стоимость погибшего скота.

Фото:архив пресс-службы ГУ МЧС России по РБ.

Источник: ИА "Башинформ".