В многодетной семье из Башкирии родился 10-ый ребёнок

Это восьмой мальчик в семье — помимо него, у супругов две дочери.

Михаил работает водителем со свободным графиком, чтобы больше времени уделять семье. Ксения занимается воспитанием детей.

Все ребята увлечены музыкой: старшие дети играют на скрипке, аккордеоне и трубе, участвуют в конкурсах. Вместе семья любит активный отдых — катание на тюбингах, лыжах и прогулки в лесу.

Родители отмечают, что дети — настоящие помощники: готовят, убирают снег, заботятся о младших и помогают по хозяйству.

(По информации госкомюстиции РБ.)

Фото: архив ИА «Башинформ».

Ранее "СР" писал, что в многодетной семье Курманаевых из Башкирии родился 12-й ребенок.