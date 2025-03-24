-4 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Новости
24 Марта , 16:22

В многодетной семье из Башкирии родился 10-ый ребёнок

15 марта у Ксении и Михаила Шмаковых из Нефтекамска появился на свет сын Давид.

В многодетной семье из Башкирии родился 10-ый ребёнок
В многодетной семье из Башкирии родился 10-ый ребёнок

Это восьмой мальчик в семье — помимо него, у супругов две дочери.

Михаил работает водителем со свободным графиком, чтобы больше времени уделять семье. Ксения занимается воспитанием детей.

Все ребята увлечены музыкой: старшие дети играют на скрипке, аккордеоне и трубе, участвуют в конкурсах. Вместе семья любит активный отдых — катание на тюбингах, лыжах и прогулки в лесу.

Родители отмечают, что дети — настоящие помощники: готовят, убирают снег, заботятся о младших и помогают по хозяйству.

(По информации госкомюстиции РБ.)

Фото: архив ИА «Башинформ».

Ранее "СР" писал, что в многодетной семье Курманаевых из Башкирии родился 12-й ребенок.

Автор:Ирина Петрова
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru