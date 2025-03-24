В многодетной семье из Башкирии родился 10-ый ребёнок

Это восьмой мальчик в семье — помимо него, у супругов две дочери.
Михаил работает водителем со свободным графиком, чтобы больше времени уделять семье. Ксения занимается воспитанием детей.
Все ребята увлечены музыкой: старшие дети играют на скрипке, аккордеоне и трубе, участвуют в конкурсах. Вместе семья любит активный отдых — катание на тюбингах, лыжах и прогулки в лесу.
Родители отмечают, что дети — настоящие помощники: готовят, убирают снег, заботятся о младших и помогают по хозяйству.
(По информации госкомюстиции РБ.)
Фото: архив ИА «Башинформ».
Ранее "СР" писал, что в многодетной семье Курманаевых из Башкирии родился 12-й ребенок.