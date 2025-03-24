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24 Марта , 13:14

Жителям Архангельского района Башкирии выплатят деньги за погибший скот

Жителям деревни Азово Архангельского района на этой неделе оценят ущерб от паводка и выплатят компенсации.

Жителям Архангельского района Башкирии выплатят деньги за погибший скот
Жителям Архангельского района Башкирии выплатят деньги за погибший скот

Такое поручение дал Глава Башкирии на совещании в ЦУРе. На данный момент принято 91 заявление, 29 человек уже получили выплаты. По закону, компенсация составляет 10 тысяч рублей на человека, но не более 50 тысяч на семью. Дополнительно сельчанам возместят стоимость погибшего скота.

«За 10 тысяч рублей скот не купишь, поэтому решили компенсировать полностью. Источник финансирования есть. На этой неделе всё должно быть завершено», – заявил руководитель региона.

Также Радий Хабиров поручил выделить средства на восстановление повреждённых дорог.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: скриншот видео.

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