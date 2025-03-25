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25 Марта , 14:22

Стерлитамакские охотники передали бойцам СВОи ружья

Они способны противостоять дронам   Как известно, на передовой есть необходимость в противодронном оружии и боеприпасах. Для этого пригодны дробовики − обычные гладкоствольные охотничьи ружья. Поскольку в сейфе пылилось практически новая двустволка (когда годами не открываешь дверцу, действительно появляется пыль), решил передать её и всё к ней прилагающееся на СВО. Процедура недолгая – нужно созвониться с сотрудником отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и договориться о времени. Потом подъехать с личным паспортом, разрешением на ношение оружия и самим ружьем. Там примут заявление, поверят документы и номер, выбитый на стволе, и выпишут документ, с которым нужно проехать в магазин «Экстрим» (также в ОЛРР вручат письменную благодарность за активную гражданскую позицию и содействие войскам, участвующим в СВО). Естественно, ни о какой продаже нет и речи. А бумажные процедуры нужны, чтобы всё было законно. Начальник ОЛРР г.Стерлитамака, капитан полиции Руслан Мухамадиев рассказал, что сейчас в каждый приёмный день граждане приносят своё оружие для передачи на спецоперацию. Волею судьбы я познакомился с одним из организаторов помощи бойцам СВО Аликом Абзалиловым. Брат его жены с позывным «Штирлиц», мобилизованный осенью 2022 года, на фронте уже третий год. Поэтому речь идёт о поддержке конкретного подразделения, в котором много воинов из Стерлитамака и всей Башкирии. Алик Рифович поблагодарил всех, кто помог в приобретении боеприпасов и отдал свои ружья. «Вместе мы сила!», − говорит он. Радислав Хуснутдинов, в своё время отслуживший в разведроте ВДВ в Чечне, отдал на СВО полуавтоматический дробовик «Вепрь» (как и «Сайга», внешне он выглядит как автомат Калашникова). Радислав рассказал, что расписался на память на прикладе «Вепря» и дал мне маркер. Я тоже оставил автограф на своей двустволке Иж-43. Ветеран Афганистана Павел Чесноков также безвозмездно передал на СВО своё охотничье ружьё. В магазине «Экстрим» (владелец – Урал Туктаров) тоже поделились информацией о том, что передали бойцам полуавтоматические дробовики прямо с витрины. Ещё один неравнодушный гражданин страны, с которым довелось познакомиться – Ильнур Заманов (все они – друзья и единомышленники Алика Абзалилова). Ильнур возглавляет ООО «ЖБЗ». Формовщик этого предприятия был мобилизован. Его позывной – «Лютый». Кроме другой помощи, Ильнур организовал отправку на фронт внедорожника «УАЗа»-буханки. Машина прослужила около трёх месяцев и была подбита противником. Сам Лютый при сбросе с дрона был ранен в руку и голову. От гибели спасла прочная каска, которую приобрёл на свои деньги. Безусловно, самые главные наши герои – приехавшие за оружием бойцы спецоперации с позывными «Радуга» и «Шарлей». Они побывали в очередном краткосрочном отпуске.  Мобилизованы осенью 2022 года. За это время многое пережили. Конечно, есть боевые награды. Шарлей был ранен в ноги. Сейчас снова в строю. Он, кстати, многодетный отец. Дома его ждут жена и четверо детей. К сожалению, в этот раз не удалось пообщаться с третьим из этой группы отпускников с позывным «Воробей». Нужно сказать, что все они – ребята очень серьёзные, с богатым боевым опытом. Все настроены только на победу.    О дронах и дробовиках, сейчас говорят многие. В день передачи оружия я проходил водительскую медкомиссию. И здесь довелось коснуться этой темы. Оказалось, что муж медсестры мобилизован в начале спецоперации. Он вывозит из-под обстрелов раненых. Рассказывает, что враг целенаправленно бьёт по санитарным автомобилям. Самое обидное – когда истекающему кровью бойцу уже оказана первая медицинская помощь, есть большие шансы, что выживет, но его добивает дрон. А помочь часто способны простые дробовики. Они очень нужны там! Радуга и Шарлей рассказали, что восемь гладкоствольных охотничьих ружей – первая партия для их подразделения. Конечно, благодарили. Они возвращались на фронт сильно загруженными (ружья, патроны, маскировочные сети и другая помощь). Всё, что им предлагали, в этот раз просто не поместилось. Но свежие номера газеты «Стерлитамакский рабочий», предназначенные для отправки в зону спецоперации, взяли. Это тоже весточки с малой родины, которую они защищают. Алексей МАТВЕЕВ ФОТО Анастасии АДАДУРОВОЙ

Стерлитамакские охотники передали бойцам СВОи ружья
Стерлитамакские охотники передали бойцам СВОи ружья

Они способны противостоять дронам

 

Как известно, на передовой есть необходимость в противодронном оружии и боеприпасах. Для этого пригодны дробовики − обычные гладкоствольные охотничьи ружья. Поскольку в сейфе пылилось практически новая двустволка (когда годами не открываешь дверцу, действительно появляется пыль), решил передать её и всё к ней прилагающееся на СВО.

Процедура недолгая – нужно созвониться с сотрудником отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и договориться о времени. Потом подъехать с личным паспортом, разрешением на ношение оружия и самим ружьем. Там примут заявление, поверят документы и номер, выбитый на стволе, и выпишут документ, с которым нужно проехать в магазин «Экстрим» (также в ОЛРР вручат письменную благодарность за активную гражданскую позицию и содействие войскам, участвующим в СВО). Естественно, ни о какой продаже нет и речи. А бумажные процедуры нужны, чтобы всё было законно. Начальник ОЛРР г.Стерлитамака, капитан полиции Руслан Мухамадиев рассказал, что сейчас в каждый приёмный день граждане приносят своё оружие для передачи на спецоперацию.

Волею судьбы я познакомился с одним из организаторов помощи бойцам СВО Аликом Абзалиловым. Брат его жены с позывным «Штирлиц», мобилизованный осенью 2022 года, на фронте уже третий год. Поэтому речь идёт о поддержке конкретного подразделения, в котором много воинов из Стерлитамака и всей Башкирии. Алик Рифович поблагодарил всех, кто помог в приобретении боеприпасов и отдал свои ружья. «Вместе мы сила!», − говорит он.

Радислав Хуснутдинов, в своё время отслуживший в разведроте ВДВ в Чечне, отдал на СВО полуавтоматический дробовик «Вепрь» (как и «Сайга», внешне он выглядит как автомат Калашникова). Радислав рассказал, что расписался на память на прикладе «Вепря» и дал мне маркер. Я тоже оставил автограф на своей двустволке Иж-43.

Ветеран Афганистана Павел Чесноков также безвозмездно передал на СВО своё охотничье ружьё.

В магазине «Экстрим» (владелец – Урал Туктаров) тоже поделились информацией о том, что передали бойцам полуавтоматические дробовики прямо с витрины.

Ещё один неравнодушный гражданин страны, с которым довелось познакомиться – Ильнур Заманов (все они – друзья и единомышленники Алика Абзалилова). Ильнур возглавляет ООО «ЖБЗ». Формовщик этого предприятия был мобилизован. Его позывной – «Лютый». Кроме другой помощи, Ильнур организовал отправку на фронт внедорожника «УАЗа»-буханки. Машина прослужила около трёх месяцев и была подбита противником. Сам Лютый при сбросе с дрона был ранен в руку и голову. От гибели спасла прочная каска, которую приобрёл на свои деньги.

Безусловно, самые главные наши герои – приехавшие за оружием бойцы спецоперации с позывными «Радуга» и «Шарлей». Они побывали в очередном краткосрочном отпуске.  Мобилизованы осенью 2022 года. За это время многое пережили. Конечно, есть боевые награды. Шарлей был ранен в ноги. Сейчас снова в строю. Он, кстати, многодетный отец. Дома его ждут жена и четверо детей. К сожалению, в этот раз не удалось пообщаться с третьим из этой группы отпускников с позывным «Воробей». Нужно сказать, что все они – ребята очень серьёзные, с богатым боевым опытом. Все настроены только на победу.   

О дронах и дробовиках, сейчас говорят многие. В день передачи оружия я проходил водительскую медкомиссию. И здесь довелось коснуться этой темы. Оказалось, что муж медсестры мобилизован в начале спецоперации. Он вывозит из-под обстрелов раненых. Рассказывает, что враг целенаправленно бьёт по санитарным автомобилям. Самое обидное – когда истекающему кровью бойцу уже оказана первая медицинская помощь, есть большие шансы, что выживет, но его добивает дрон. А помочь часто способны простые дробовики. Они очень нужны там!

Радуга и Шарлей рассказали, что восемь гладкоствольных охотничьих ружей – первая партия для их подразделения. Конечно, благодарили.

Они возвращались на фронт сильно загруженными (ружья, патроны, маскировочные сети и другая помощь). Всё, что им предлагали, в этот раз просто не поместилось. Но свежие номера газеты «Стерлитамакский рабочий», предназначенные для отправки в зону спецоперации, взяли. Это тоже весточки с малой родины, которую они защищают.

Алексей МАТВЕЕВ

ФОТО Анастасии АДАДУРОВОЙ

Стерлитамакские охотники передали бойцам СВОи ружья
Стерлитамакские охотники передали бойцам СВОи ружья
Стерлитамакские охотники передали бойцам СВОи ружья
Стерлитамакские охотники передали бойцам СВОи ружья
Стерлитамакские охотники передали бойцам СВОи ружья
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