Стерлитамакские охотники передали бойцам СВОи ружья

Они способны противостоять дронам

Как известно, на передовой есть необходимость в противодронном оружии и боеприпасах. Для этого пригодны дробовики − обычные гладкоствольные охотничьи ружья. Поскольку в сейфе пылилось практически новая двустволка (когда годами не открываешь дверцу, действительно появляется пыль), решил передать её и всё к ней прилагающееся на СВО.

Процедура недолгая – нужно созвониться с сотрудником отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и договориться о времени. Потом подъехать с личным паспортом, разрешением на ношение оружия и самим ружьем. Там примут заявление, поверят документы и номер, выбитый на стволе, и выпишут документ, с которым нужно проехать в магазин «Экстрим» (также в ОЛРР вручат письменную благодарность за активную гражданскую позицию и содействие войскам, участвующим в СВО). Естественно, ни о какой продаже нет и речи. А бумажные процедуры нужны, чтобы всё было законно. Начальник ОЛРР г.Стерлитамака, капитан полиции Руслан Мухамадиев рассказал, что сейчас в каждый приёмный день граждане приносят своё оружие для передачи на спецоперацию.

Волею судьбы я познакомился с одним из организаторов помощи бойцам СВО Аликом Абзалиловым. Брат его жены с позывным «Штирлиц», мобилизованный осенью 2022 года, на фронте уже третий год. Поэтому речь идёт о поддержке конкретного подразделения, в котором много воинов из Стерлитамака и всей Башкирии. Алик Рифович поблагодарил всех, кто помог в приобретении боеприпасов и отдал свои ружья. «Вместе мы сила!», − говорит он.

Радислав Хуснутдинов, в своё время отслуживший в разведроте ВДВ в Чечне, отдал на СВО полуавтоматический дробовик «Вепрь» (как и «Сайга», внешне он выглядит как автомат Калашникова). Радислав рассказал, что расписался на память на прикладе «Вепря» и дал мне маркер. Я тоже оставил автограф на своей двустволке Иж-43.

Ветеран Афганистана Павел Чесноков также безвозмездно передал на СВО своё охотничье ружьё.

В магазине «Экстрим» (владелец – Урал Туктаров) тоже поделились информацией о том, что передали бойцам полуавтоматические дробовики прямо с витрины.

Ещё один неравнодушный гражданин страны, с которым довелось познакомиться – Ильнур Заманов (все они – друзья и единомышленники Алика Абзалилова). Ильнур возглавляет ООО «ЖБЗ». Формовщик этого предприятия был мобилизован. Его позывной – «Лютый». Кроме другой помощи, Ильнур организовал отправку на фронт внедорожника «УАЗа»-буханки. Машина прослужила около трёх месяцев и была подбита противником. Сам Лютый при сбросе с дрона был ранен в руку и голову. От гибели спасла прочная каска, которую приобрёл на свои деньги.

Безусловно, самые главные наши герои – приехавшие за оружием бойцы спецоперации с позывными «Радуга» и «Шарлей». Они побывали в очередном краткосрочном отпуске. Мобилизованы осенью 2022 года. За это время многое пережили. Конечно, есть боевые награды. Шарлей был ранен в ноги. Сейчас снова в строю. Он, кстати, многодетный отец. Дома его ждут жена и четверо детей. К сожалению, в этот раз не удалось пообщаться с третьим из этой группы отпускников с позывным «Воробей». Нужно сказать, что все они – ребята очень серьёзные, с богатым боевым опытом. Все настроены только на победу.

О дронах и дробовиках, сейчас говорят многие. В день передачи оружия я проходил водительскую медкомиссию. И здесь довелось коснуться этой темы. Оказалось, что муж медсестры мобилизован в начале спецоперации. Он вывозит из-под обстрелов раненых. Рассказывает, что враг целенаправленно бьёт по санитарным автомобилям. Самое обидное – когда истекающему кровью бойцу уже оказана первая медицинская помощь, есть большие шансы, что выживет, но его добивает дрон. А помочь часто способны простые дробовики. Они очень нужны там!

Радуга и Шарлей рассказали, что восемь гладкоствольных охотничьих ружей – первая партия для их подразделения. Конечно, благодарили.

Они возвращались на фронт сильно загруженными (ружья, патроны, маскировочные сети и другая помощь). Всё, что им предлагали, в этот раз просто не поместилось. Но свежие номера газеты «Стерлитамакский рабочий», предназначенные для отправки в зону спецоперации, взяли. Это тоже весточки с малой родины, которую они защищают.

Алексей МАТВЕЕВ

ФОТО Анастасии АДАДУРОВОЙ