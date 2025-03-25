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25 Марта , 16:26

В Башкирии женщина пыталась убить 3-месячную дочь подушкой

37-летняя женщина предстанет перед судом за покушение на убийство своей малолетней дочери.

В Башкирии женщина пыталась убить 3-месячную дочь подушкой
В Башкирии женщина пыталась убить 3-месячную дочь подушкой

Прокуратура Уфимского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местной жительницы. Согласно информации пресс-службы надзорного ведомства, с октября 2024 года по январь 2025 года эта мать регулярно употребляла алкогольные напитки, пренебрегая своими родительскими обязанностями. Она не занималась 3-месячной дочерью, вела аморальный образ жизни, устраивала скандалы и угрожала выбросить ребенка из окна пятого этажа.

В январе этого года, находясь в квартире с малышкой, обвиняемая накрыла подушкой лицо ребёнка, перекрыв ей доступ к кислороду. В этот момент вернулась бабушка девочки, которая оказала первую медицинскую помощь внучке, находившейся в бессознательном состоянии.

Обвиняемая не признала свою вину. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Уфимский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: ИА "Башинформ".

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