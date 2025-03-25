В Башкирии жителей Азово наградят медалями МЧС

В деревне Азово, расположенной на берегу реки Инзер, произошёл сильный паводок. За день до этого в Уфе прошла тренировка МЧС, на которой, согласно сценарию, город оказался под водой. В Уфе также произошла необычная ситуация: лёд на реке Белая застрял, и уровень воды поднялся. Однако спасатели быстро справились с ситуацией. В Азово такого сильного затопления не было уже более 50 лет. Руководитель МЧС отметил, что горные реки могут быстро менять своё русло. Поэтому жителям следует внимательно слушать советы властей и спасателей и своевременно эвакуироваться из опасных мест.

Источник: ИА "Башинформ"