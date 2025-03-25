0 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Новости
25 Марта , 21:47

В Башкирии жителей Азово наградят медалями МЧС

В Республике Башкортостан жителей деревни Азово, которые проявили себя во время паводка, наградят медалями. Об этом сказал Эдуард Идрисов, который временно руководит МЧС по Республике Башкортостан, в передаче на телеканале БСТ.

В Башкирии жителей Азово наградят медалями МЧС
В Башкирии жителей Азово наградят медалями МЧС

В деревне Азово, расположенной на берегу реки Инзер, произошёл сильный паводок. За день до этого в Уфе прошла тренировка МЧС, на которой, согласно сценарию, город оказался под водой. В Уфе также произошла необычная ситуация: лёд на реке Белая застрял, и уровень воды поднялся. Однако спасатели быстро справились с ситуацией. В Азово такого сильного затопления не было уже более 50 лет. Руководитель МЧС отметил, что горные реки могут быстро менять своё русло. Поэтому жителям следует внимательно слушать советы властей и спасателей и своевременно эвакуироваться из опасных мест.

Источник: ИА "Башинформ" 

Автор:
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru