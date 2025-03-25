В деревне Азово Архангельского района Башкирии продолжается откачка воды

В результате наводнения в деревне было эвакуировано 166 человек, в том числе 38 детей. После того как вода ушла, спасатели помогли жителям вернуться в свои дома. Для ускорения процесса откачки воды была доставлена новая техника: насосная станция и болотоход «Бурлак». Сотрудники экстренных служб продолжают откачивать воду, просушивать дома и вывозить мусор. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поручил провести оценку ущерба и выплатить компенсации. Специальная комиссия работает в деревне с прошлой недели. Десять домов, застрахованных в Азово, должны получить страховые выплаты после оценки ущерба.

Источник: МЧС по РБ