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26 Марта , 08:39

В Башкирии избитую «Булочкой» девушку отправили на экспертизу

Житель Салавата, известный под кличкой Булочка, избил девушку, после чего её направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В Башкирии избитую «Булочкой» девушку отправили на экспертизу
В Башкирии избитую «Булочкой» девушку отправили на экспертизу

В пресс-службе МВД сообщили, что пострадавшая получила направление на экспертизу, и после получения результатов будет принято процессуальное решение.

Ранее в телеграм-канале «Честный репортаж» появилась информация о том, что мужчина сломал девушке нос после её отказа в интимной близости. По словам пострадавшей, Булочка, представившийся местным «авторитетом», начал ухаживать за ней. Однако после отказа он ворвался в её дом, выломав дверь, избил её и сломал нос. Девушка утверждает, что он издевался над ней и продолжал преследовать.

Пострадавшая уже обратилась в полицию с заявлением. Кроме того, есть информация, что она может быть не единственной жертвой агрессора.

Фото:Ксения Калинина.

Источник: ИА “Башинформ”.

 

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