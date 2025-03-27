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27 Марта , 18:35

Глава Башкирии поблагодарил Росгвардию за верность долгу

Глава Башкирии Радий Хабиров в День войск национальной гвардии России лично поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником.

Глава Башкирии поблагодарил Росгвардию за верность долгу
Глава Башкирии поблагодарил Росгвардию за верность долгу

На встрече присутствовали сотрудники Росгвардии, спецназа, ОМОНа и СОБРа.

Хабиров отметил, что бойцы олицетворяют защиту от внутренних угроз, хотя многие из них участвуют в СВО. Он сообщил, что в составе Нацгвардии служат два батальона из Башкирии, которые успешно выполняют задачи.

Республика поддерживает их морально и материально, включая приобретение 20 бронированных машин. Глава республики поздравил как тех, кто служит в регионе, так и тех, кто находится в зоне СВО:

"В их адрес от всей республики — слова уважения и восхищения".

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: ИА "Башинформ".

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