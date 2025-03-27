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27 Марта , 11:30

Музей кочевых цивилизаций построят в Башкирии рядом с мавзолеем Тура-хана

Смотрите ролик, чтобы примерно понять, как все будет выглядеть.

Музей кочевых цивилизаций построят в Башкирии рядом с мавзолеем Тура-хана
Музей кочевых цивилизаций построят в Башкирии рядом с мавзолеем Тура-хана

На территории комплекса разместят экспозиционные залы, депозитарий, лаборатории, картинную галерею, интерактивные пространства, зрительный зал, видовой ресторан и кафе. Здесь будет три больших объекта – кроме самого музея площадью 27 тысяч кв. м, это центр башкирской лошади и ловчих птиц и СПА-санаторий «Кочевник». Основные работы начнут уже в следующем году. 

Важной особенностью будущего музея станет то, что он будет бережно вписан в ландшафт местности. Как подчеркивал Радий Хабиров, ключевой принцип строительства Евразийского музея кочевых цивилизаций – сохранить природу, исторические памятники и в то же время создать уникальный объект, который станет центром притяжения для многих людей.

Между тем, визит-центр рядом с мавзолеем Тура-хана уже посетили почти 90 тыс. человек.

Автор:Юлия Кононова
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