В Башкирии приставы помогли потерявшему память дедушке

В здание управления зашел дедушка с просьбой о помощи, заявив, что он потерялся. На посту находился судебный пристав Фадис Камалов, который пригласил мужчину внутрь и попросил его документы. Передав информацию по рации о необходимости помощи, Камалов начал изучать документы, пытаясь найти адрес или контакты родственников. К ним присоединился другой пристав, который связался с поисковым отрядом «ЛизаАлерт». Оказалось, что дедушку уже четвертый день ищут родные и волонтеры. Активисты отряда немедленно выехали к зданию управления республиканской службы судебных приставов.

До прибытия волонтеров приставы оставались рядом с мужчиной. Пенсионер рассказал, что несколько дней скитался по городу, но не мог вспомнить адрес или имена близких. Через 20 минут прибыл представитель отряда «ЛизаАлерт» Башкортостан. Выяснилось, что за помощью в отряд обратилась супруга мужчины. Ей сообщили, что муж найден и скоро вернется домой.

Источник: ИА “Башинформ”.

Фото: ГУФССП России по РБ, Vk.