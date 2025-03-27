В Башкирии в пожаре погибли отец и сын

По информации от республиканского МЧС, прибывшие на место происшествия пожарные совместно с добровольцами извлекли молодого человека из огня и немедленно приступили к реанимационным мероприятиям. К сожалению, медики констатировали его смерть. Позже, во время обследования сгоревшего дома, было обнаружено тело второго погибшего.

Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на кухне. В настоящее время причину пожара устанавливает специалист из испытательной пожарной лаборатории.

Фото: МЧС России.