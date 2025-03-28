+1 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Новости
28 Марта , 15:10

Минтруд Башкирии назвал самые популярные меры поддержки участников СВО

Как выяснилось, самые популярные меры поддержки, которые республика оказывает участникам спецоперации и членам их семей — освобождение от платы за детские сады и обеспечение бесплатным питанием в школах.

Минтруд Башкирии назвал самые популярные меры поддержки участников СВО
Минтруд Башкирии назвал самые популярные меры поддержки участников СВО

Башкортостан поддерживает участников СВО и их семьи, предоставляя ряд льгот. Жителям республики, которые успеют заключить контракт с министерством обороны, полагается более 40 видов льгот.

-В настоящее время более 5,6 тыс. детей участников СВО освобождены от оплаты детсадов, а свыше 3,7 тыс. школьников и 1 тыс. студентов получают бесплатное горячее питание.

-3 тыс. семей военнослужащих воспользовались бесплатными путёвками в санатории, а 2,8 тыс. детей посещают кружки и секции за счёт бюджета.

-Большой востребованностью у жителей республики пользуется услуга по газификации. Семьям участников СВО выдано более 500 сертификатов на подключение домов к газоснабжению.

Напомним, разовая выплата для заключивших контракт с Минобороны составляет 2 миллиона рублей, зарплата — от 210 тысяч рублей.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (927) 310-39-33; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: ИА "башинформ".

 

Автор:
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru