Минтруд Башкирии назвал самые популярные меры поддержки участников СВО

Башкортостан поддерживает участников СВО и их семьи, предоставляя ряд льгот. Жителям республики, которые успеют заключить контракт с министерством обороны, полагается более 40 видов льгот.

-В настоящее время более 5,6 тыс. детей участников СВО освобождены от оплаты детсадов, а свыше 3,7 тыс. школьников и 1 тыс. студентов получают бесплатное горячее питание.

-3 тыс. семей военнослужащих воспользовались бесплатными путёвками в санатории, а 2,8 тыс. детей посещают кружки и секции за счёт бюджета.

-Большой востребованностью у жителей республики пользуется услуга по газификации. Семьям участников СВО выдано более 500 сертификатов на подключение домов к газоснабжению.

Напомним, разовая выплата для заключивших контракт с Минобороны составляет 2 миллиона рублей, зарплата — от 210 тысяч рублей.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (927) 310-39-33; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: ИА "башинформ".