В городе Башкирии замечены медведи. Видео

Они "проверяли" газопровод и теплотрассу, а также были замечены у очистных сооружений. Местные жители прислали агентству «Башинформ» видео, где видны четыре медведя.

В минэкологии Башкирии пояснили, что животные пришли из Южно-Уральского заповедника в поисках еды. Ранее в город уже заходили волки. Замминистра экологии Камиль Биргулиев предупредил, что медведей привлекают свалки, пищевые отходы и падаль. Он рекомендовал плотно закрывать мусор и не оставлять корм для животных у домов.

В случае нежелательной встречи с медведем, необходимо отступать, не поворачиваясь к нему спиной.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: скриншот видео.