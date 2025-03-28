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28 Марта , 09:55

В городе Башкирии замечены медведи. Видео

В Межгорье заметили несколько медведей, гуляющих по городу.

По городу Башкирии разгуливали медведи
По городу Башкирии разгуливали медведи

Они "проверяли" газопровод и теплотрассу, а также были замечены у очистных сооружений. Местные жители прислали агентству  «Башинформ» видео, где видны четыре медведя.

В минэкологии Башкирии пояснили, что животные пришли из Южно-Уральского заповедника в поисках еды. Ранее в город уже заходили волки. Замминистра экологии Камиль Биргулиев предупредил, что медведей привлекают свалки, пищевые отходы и падаль. Он рекомендовал плотно закрывать мусор и не оставлять корм для животных у домов.

В случае нежелательной встречи с медведем, необходимо отступать, не поворачиваясь к нему спиной.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: скриншот видео.

Автор:Ирина Петрова
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