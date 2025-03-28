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28 Марта , 09:30

В Башкирии по крыше магазина разгуливал полуголый мальчик

На крыше магазина был замечен мальчик, который передвигался босиком и был почти без одежды.

В Башкирии по крыше магазина разгуливал полуголый мальчик
В Башкирии по крыше магазина разгуливал полуголый мальчик

Согласно сообщениям очевидцев, опубликованным в телеграм-канале «Уфа с огоньком», он спустился с балкона жилого дома, расположенного на улице Гафури. Автор видеозаписи, размещенной в соцсетях, поинтересовалась, нужна ли ребенку помощь, после чего мальчик вернулся на балкон и скрылся в квартире.

Причины, по которым он оказался на крыше, остаются неизвестными. Вероятно, этот инцидент привлечет внимание правоохранительных органов и экстренных служб, которым предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Фото и источник: Уфа с огоньком, телеграм

Автор:Юлия Кононова
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