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28 Марта , 15:25

Житель Башкирии едва не зарезал своего брата

Житель Кармаскалинского района Башкортостана был осужден по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» за попытку нанести ножевые ранения своему брату.

Житель Башкирии едва не зарезал своего брата
Житель Башкирии едва не зарезал своего брата

По информации объединенной пресс-службы судов республики, инцидент произошел в декабре прошлого года во время семейного застолья, когда между братьями вспыхнула ссора. Один из них, схватив нож, нанес два удара в область грудной клетки и брюшной полости, где расположены жизненно важные органы.

При вынесении приговора суд учел обстоятельства дела, включая личность обвиняемого, наличие у него двух малолетних детей на иждивении, а также факт принесения извинений потерпевшему и его заявление о примирении с подсудимым. В результате суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также возложил на осужденного дополнительные обязанности.

Фото:Ксения Калинина

Источник: ИА "Башинформ".

 

Автор:Юлия Кононова
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