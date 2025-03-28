Житель Башкирии едва не зарезал своего брата

По информации объединенной пресс-службы судов республики, инцидент произошел в декабре прошлого года во время семейного застолья, когда между братьями вспыхнула ссора. Один из них, схватив нож, нанес два удара в область грудной клетки и брюшной полости, где расположены жизненно важные органы.

При вынесении приговора суд учел обстоятельства дела, включая личность обвиняемого, наличие у него двух малолетних детей на иждивении, а также факт принесения извинений потерпевшему и его заявление о примирении с подсудимым. В результате суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также возложил на осужденного дополнительные обязанности.

Фото:Ксения Калинина

Источник: ИА "Башинформ".