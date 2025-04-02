В Стерлитамаке собрана помощь для воинов СВО из Башкирии
Волонтёры из организаций «Зов сердца» и «Вместе к победе России» приготовили к отправке коптер, генератор, стиральную машину, запчасти для грузовика «Урал», горючее, окопные свечи, бельё, одежду.
Добровольные помощники уверены, что крепкий тыл приблизит победу.
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