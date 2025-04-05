В Башкирии торжественно облили пожарного из пожарных машин
В столице республики перед уходом на пенсию интересную (традиционную для пожарных) процедуру прошёл Алексей Созинов, служивший начальником дежурной смены в звании подполковника.
Своё глубокой уважение его товарищи выразили, щедро облив виновника торжества водой из пожарных машин.
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