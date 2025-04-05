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5 Апреля , 21:27

В Башкирии торжественно облили пожарного из пожарных машин

В столице республики перед уходом на пенсию интересную  (традиционную для пожарных)  процедуру прошёл Алексей Созинов, служивший начальником дежурной смены в звании подполковника.   Своё глубокой уважение его товарищи выразили, щедро облив виновника торжества  водой из пожарных машин.

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