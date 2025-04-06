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6 Апреля , 09:03

Вражеский дрон в нашей сети

«Попалась рыбка», - комментирует эту ситуацию боец. Кстати, для такого улова годятся ряжевые сети. А самые распространенные китайского производства дроны могут распознавать.   Такие простые вещи спасают жизни. Если говорить об охотничьих ружьях, то они эффективнее против БПЛА из-за дробовых зарядов, которые отличаются большей площадью поражения. Так же есть для охотничьих ружей специальные антидроновые патроны  с раскрывающимися после выстрела сетками.

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