Вражеский дрон в нашей сети

«Попалась рыбка», - комментирует эту ситуацию боец. Кстати, для такого улова годятся ряжевые сети. А самые распространенные китайского производства дроны могут распознавать.
Такие простые вещи спасают жизни. Если говорить об охотничьих ружьях, то они эффективнее против БПЛА из-за дробовых зарядов, которые отличаются большей площадью поражения. Так же есть для охотничьих ружей специальные антидроновые патроны с раскрывающимися после выстрела сетками.
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