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7 Апреля , 13:48

Глава Башкирии лично проконтролирует восстановление деревни после паводка

На оперативном совещании правительства Республики Башкортостан, прошедшем в ЦУРе 7 апреля, глава Архангельского района Айрат Саитгалин доложил о ходе оказания финансовой помощи жителям села Азово, пострадавшим от паводка.

Глава Башкирии лично проконтролирует восстановление деревни после паводка
Глава Башкирии лично проконтролирует восстановление деревни после паводка

«На прошлой неделе мы начали направлять выплаты. Полностью завершили компенсации за погибших животных — их получили 29 человек. Что касается выплат по 5 тысяч рублей на первоочередные нужды, на сегодняшний день мы уже произвели выплаты на сумму 745 тысяч рублей. Утром 7 апреля мы направили выплаты по утраченному имуществу для 9 домохозяйств. Планируем завершить эту работу до 10 апреля», — рассказал Айрат Саитгалин.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил сообщить о завершении этой работы.

«Самое главное, деньги уже направлены, они есть. Если потребуется больше — выделим. Главное, чтобы людям, понесшим ущерб, все было восстановлено справедливо», — отметил Радий Хабиров.

Министерство ЖКХ и министерство транспорта Башкирии также занимаются восстановлением деревни.

Ирина Голованова, руководитель министерства ЖКХ РБ, сообщила о проведении работ по ликвидации последствий наводнения с 28 марта, включая использование техники и привлечение специалистов из разных районов для уборки территории, восстановления дорог и благоустройства. Любовь Минакова, глава минтранса РБ, сообщила о начале работ по восстановлению 6 км дорог внутри села, на которые выделено около 10 миллионов рублей.

«На данный момент мы с муниципалитетом прорабатываем сметы. Внутри деревни пострадало 6 км отсыпных дорог — на эти работы будет выделено около 10 миллионов рублей», — добавила Любовь Минакова.

После завершения работ Глава Башкирии лично проверит, как службы помогли в восстановлении деревни.

«Мы готовы вам всем помогать. Выплаты произведены. Необходимо привести деревню в порядок: убрать грязь, отсыпать дороги, восстановить заборы. Когда работы завершатся, мы приедем, посмотрим, как все сделано, и поговорим с людьми», — подчеркнул Радий Хабиров.

Источник: ИА “Башинформ”

Фото:Валерий Шахов

Глава Башкирии лично проконтролирует восстановление деревни после паводка
Глава Башкирии лично проконтролирует восстановление деревни после паводка
Глава Башкирии лично проконтролирует восстановление деревни после паводка
Глава Башкирии лично проконтролирует восстановление деревни после паводка
Глава Башкирии лично проконтролирует восстановление деревни после паводка
Глава Башкирии лично проконтролирует восстановление деревни после паводка
Глава Башкирии лично проконтролирует восстановление деревни после паводка
Глава Башкирии лично проконтролирует восстановление деревни после паводка
Глава Башкирии лично проконтролирует восстановление деревни после паводка
Автор:Юлия Кононова
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