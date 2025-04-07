Глава Башкирии лично проконтролирует восстановление деревни после паводка

«На прошлой неделе мы начали направлять выплаты. Полностью завершили компенсации за погибших животных — их получили 29 человек. Что касается выплат по 5 тысяч рублей на первоочередные нужды, на сегодняшний день мы уже произвели выплаты на сумму 745 тысяч рублей. Утром 7 апреля мы направили выплаты по утраченному имуществу для 9 домохозяйств. Планируем завершить эту работу до 10 апреля», — рассказал Айрат Саитгалин.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил сообщить о завершении этой работы.

«Самое главное, деньги уже направлены, они есть. Если потребуется больше — выделим. Главное, чтобы людям, понесшим ущерб, все было восстановлено справедливо», — отметил Радий Хабиров.

Министерство ЖКХ и министерство транспорта Башкирии также занимаются восстановлением деревни.

Ирина Голованова, руководитель министерства ЖКХ РБ, сообщила о проведении работ по ликвидации последствий наводнения с 28 марта, включая использование техники и привлечение специалистов из разных районов для уборки территории, восстановления дорог и благоустройства. Любовь Минакова, глава минтранса РБ, сообщила о начале работ по восстановлению 6 км дорог внутри села, на которые выделено около 10 миллионов рублей.

«На данный момент мы с муниципалитетом прорабатываем сметы. Внутри деревни пострадало 6 км отсыпных дорог — на эти работы будет выделено около 10 миллионов рублей», — добавила Любовь Минакова.

После завершения работ Глава Башкирии лично проверит, как службы помогли в восстановлении деревни.

«Мы готовы вам всем помогать. Выплаты произведены. Необходимо привести деревню в порядок: убрать грязь, отсыпать дороги, восстановить заборы. Когда работы завершатся, мы приедем, посмотрим, как все сделано, и поговорим с людьми», — подчеркнул Радий Хабиров.

Источник: ИА “Башинформ”

Фото:Валерий Шахов