Финансы, инвестиции и безопасность

26 ноября в Центре «Мой бизнес» в Стерлитамаке состоялась значимая деловая встреча «Финансы. Профит. Безопасность», организованная при поддержке местного отделения «ОПОРА РОССИИ». Мероприятие собрало предпринимателей, частных инвесторов и жителей города, заинтересованных в грамотном управлении личными и семейными финансами, защите капитала и долгосрочном росте благосостояния.

Председатель «ОПОРА РОССИИ» Светлана Беляева приветствовала участников и отметила: «Сегодняшняя встреча — отличная возможность получить знания, которые помогут вам не только сохранять, но и приумножать средства». С приветственными словами выступили руководитель департамента Центра «Мой бизнес» Айгуль Багаутдинова и главный специалист отдела предпринимательства администрации города Илья Серов, подчеркнув, что грамотное финансовое планирование важно не только для предпринимателей, но и для каждого жителя Стерлитамака, стремящегося к стабильному финансовому будущему.

Портфельный подход к финансам

Первой выступила Виктория Ерошкина, директор по инвестициям региоального офиса Уфимский Банка ВТБ. Она подробно рассказала о портфельном подходе к финансам — методике, которая позволяет распределять средства между разными активами, снижая риски и увеличивая доходность.

«Даже откладывая всего 10% от зарплаты каждый месяц, через год вы накопите сумму, равную одной месячной зарплате, а за пять лет — почти полгода дохода только за счёт дисциплины», — пояснила Ерошкина, подчеркнув, что ключевой принцип любого инвестирования — регулярность и системность.

Применяя методы, озвученные Гарри Марковицем ещё в 1952 году, портфель следует разделить на три части.

Первая часть - ликвидная — для повседневных и непредвиденных расходов. Примеры: дебетовые и кредитные карты, накопительные счета, депозиты, фонды денежного рынка или короткие облигации.

Вторая часть – защитная. Сюда относятся страховые продукты, которые срабатывают при непредвиденных событиях: ОСАГО, КАСКО, страхование жилья, накопительное страхование жизни и др. Например, при пожаре или ДТП страховая компания компенсирует ущерб, и ваши накопления остаются целыми.

Инвестиционная часть — долгосрочные вложения для увеличения капитала. Это могут быть акции, облигации, недвижимость, золото, предметы искусства или паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Главная идея — не «класть все яйца в одну корзину»: потери по одному активу компенсируются ростом другого.

Российские акции и ПИФы: возможности с БКС

Александр Калашников, инвестиционный банкир и директор филиала БКС «Мир инвестиций», рассказал о доступных финансовых инструментах для бизнеса и частного капитала, пояснив ключевые преимущества работы с БКС: компания работает на рынке финансовых услуг уже более 30 лет, обслуживает более миллиона клиентов и управляет активами свыше 9 миллиардов долларов.

Калашников отметил, что российские акции остаются одним из наиболее актуальных инструментов для инвесторов. Аналитики БКС прогнозируют рост Индекса МосБиржи на 27% в течение года, а долгосрочный взгляд на рынок остаётся позитивным. Главный драйвер — снижение ключевой ставки: ожидается постепенное снижение до 15–16% к концу текущего года и до 13-14% к концу 2026 года.

Эксперт подробно остановился на инструментах денежного рынка, особенно востребованных в условиях волатильности. Их доходность превышает банковские вклады: ставка по депозитам на 90 дней составляет 14,9%, тогда как инструменты денежного рынка дают до 16,3% чистыми. «В условиях неопределённости и геополитической нестабильности эти инструменты помогают снизить риски и сохранить капитал», — отметил Калашников.

Он также рассказал о потенциале ОФЗ (облигациях федерального займа): интересные рыночные ставки по многим выпускам облигаций достигают двухзначных цифр и намного опережают рублевую инфляцию. От снижения ключевой ставки в облигациях больше всего выигрывают длинные (свыше 10 лет) ОФЗ, в которых можно заработать около 30% за год (рост тела + купон + реинвестирование купона). При долгосрочном инвестировании (от трёх лет) возможен налоговый вычет, увеличивающий итоговую прибыль.

Прогноз по курсу рубля

Александр Калашников подробно объяснил, почему осенью традиционно наблюдается сезонное ослабление рубля: растёт спрос на импорт товаров, а снижение ключевой ставки и рост кредитования усиливают спрос на валюту. Валютный рынок в данный период остаётся «тонким» — на нём меньше участников, поэтому движение курса на 5 рублей вверх или вниз в течение пары недель является нормальной ситуацией.

В следующем году предложения валюты на рынке станет меньше, поскольку Центральный банк завершит продажу валюты по отложенным операциям, а Минфин, скорее всего, сократит объём продаж по бюджетному правилу. Текущую поддержку рублю сейчас оказывают относительно высокие процентные ставки и умеренный рост экономики. Касательно инструментов, которые сейчас можно использовать для инвестирования в валюте Александр рекомендовал валютные облигации российских эмитентов с купонной доходностью от 5-8% годовых.

Практическое инвестирование и управление капиталом

Рамиль Калимгулов, дипломированный финансовый советник, в своём докладе «Создание и размещение капитала в 2026 году» делился практическими рекомендациями. Он подчеркнул важность распределения капитала между краткосрочными (2–3 года) и долгосрочными (10+ лет) целями, постепенного инвестирования даже небольших сумм и создания резервного фонда для непредвиденных расходов.

Пример: откладывая ежемесячно по 5 тысяч рублей на долгосрочные цели при средней доходности 25% годовых, через 10 лет можно накопить более 2,5 миллиона рублей, при вложенных 600 тысячах. Рамиль Калимгулов акцентировал внимание на том, что важно начинать инвестировать уже сегодня, чтобы к 2026 году формировался работающий капитал и система его защиты.

Финансовая безопасность

Гульшат Нафикова из УМВД Стерлитамака рассказала о мерах защиты граждан от мошенников, особенно при операциях с банковскими картами и мобильной связью. Она рекомендовала:

- Установить запрет на оформление новых SIM-карт через Госуслуги;

- Уведомлять банк при смене номера телефона;

- Использовать приложения для блокировки спам-звонков.

Нафикова подчеркнула, что сотрудники полиции и госорганов не звонят гражданам с просьбами сообщить защитный код карты — все официальные запросы происходят только через визит в отдел.

Итоги встречи

В завершение мероприятия эксперты ответили на вопросы участников, дали практические советы и рекомендации, а также сделали памятные фотографии. Бизнес-встреча продемонстрировала: грамотное распределение финансов, использование инвестиционных инструментов и соблюдение мер безопасности помогают жителям Стерлитамака управлять средствами, минимизировать риски и создавать условия для долгосрочного роста капитала.

Дисциплина, внимательность и правильные финансовые инструменты становятся залогом стабильного финансового будущего. Жители города получили не только теоретические знания, но и конкретные практические шаги, которые можно применять уже сегодня — от регулярного откладывания средств и формирования инвестиционного портфеля до защиты своих финансов от мошенников и экономических рисков.

Эта встреча стала ещё одним подтверждением того, что современный подход к управлению деньгами сочетает инвестиции, защиту капитала и понимание макроэкономической ситуации, а комплексные знания позволяют каждому жителю Стерлитамака чувствовать себя увереннее в мире финансовых возможностей и угроз.

Фото Анастасии Ададуровой