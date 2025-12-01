«Грады» Стерлибата

С Алтыном (это позывной) из реактивной артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова (или просто Стерлибата) мы впервые встретились более года назад. Запомнились его искренние слова:

– Я не диванный эксперт. Чем сидеть и ждать, зная, что наши парни воюют и гибнут, лучше быть вместе с ними!

На фронт он ушёл добровольцем без малого два года назад. Служит в батарее, которой командует тоже наш земляк капитан Александр Козоногов с позывным «Боксёр», недавно вернувшийся в строй после тяжёлого ранения.

Сейчас Алтын в звании сержанта и, как и прежде, в должности командира отделения по геодезии и связи. Приехал в очередной отпуск. Рассказывает о том, что подразделение постоянно продвигается вперёд, тесня противника. Хотя ощутима и усталость, боевой дух крепок и есть настрой только на победу.

Конечно, после многих месяцев пребывания в лесу в условиях жёсткой маскировки мирная жизнь ему непривычна. Но и здесь дел хватает. Побывал у волонтёров движения «Вместе к победе России». Они встретили его очень тепло и дали маскировочных сетей даже больше, чем просил. А также вручили другие традиционные подарки. Маскировка – материал расходный, она подгорает при залповом огне, изнашивается при постоянных переездах, движении только вперёд.

Главное – берегут как зеницу ока свои «Грады». Остальная техника тоже, к сожалению, расходный материал. Из нынешнего отпуска Алтын возвращался на фронт на УАЗе, купленном лично комбатом. В то же время подтверждает, что город очень хорошо помогает. Когда главой администрации работал Рустэм Фаритович Газизов, он помог в том числе и с приобретением для батареи автомобиля «Нива». Нынешний глава Эмиль Владиславович Шаймарданов отправил в подарок артиллеристам УАЗ. Такую технику для боевых условий основательно переделывают, срезая крыши и наваривая дуги. Это даёт больше шансов выжить при подрывах, которые время от времени случаются. Так недавно произошло с другим УАЗом, который вёз гуманитарную помощь и был оснащён новейшей дорогой системой РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Автомобиль наехал задним колесом на мину, которую, судя по всему, сбросил ночью в дорожную лужу тяжёлый вражеский дрон «Баба-яга». Взрывом пробило днище в задней части автомобиля. Сдетонировали боеприпасы, находившиеся в машине. К счастью, благодаря самодельной конструкции бойцы успели быстро эвакуироваться. Пострадал только груз.

Дроны противника всегда где-то рядом. В таких условиях в любую погоду спать приходится под антидроновыми одеялами.

Алтын – желанный гость в гимназии № 4. Там учится сын, а его приглашают на уроки мужества. К сожалению, во время отпуска довелось побывать на похоронах. А как же иначе, если со спецоперации привезли погибшего бойца.

УАЗ, которому суждено стать боевым, загружен, как говорится, под завязку. Осталось лишь немного места для напарника. Счастливого пути! И возвращения домой с победой! Живыми и здоровыми!

Все вопросы по контрактной службе вы можете задать по телефонам: 8 (927) 310-39-33; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Алексей Матвеев