Валентина Хамитова: «Люблю запах типографской краски»

– Я была очень приятно удивлена, когда узнала, что мне выпал приз по итогам фотоконкурса, проведённого среди садоводов – подписчиков «СР», – говорит Валентина Петровна Хамитова. – Никогда ничего не выигрывала. А сейчас повезло. Спасибо, что оценили снимки моего урожая.

Валентина Петровна, напомним, прислала на конкурс изображения огромной картофелины рядом со сравнительно очень маленьким куриным яйцом, а также причудливо переплетённых корнеплодов моркови.

К работе на земле ей не привыкать. Родом она из Аургазинского района. Сейчас их деревни Орловки уже нет на карте. Все разъехались. Пересохло и плескавшееся посередине озерцо. На его месте растут ягоды.

В Стерлитамак семья перебралась около сорока лет назад: у отца возникли проблемы со здоровьем, он уже не мог как раньше работать трактористом, да и до ближайшей больницы нужно было ехать восемнадцать километров. С тех самых пор Валентина Петровна и читает «Стерлитамакский рабочий». Сначала газета появилась в родительском доме, потом стала сама выписывать.

– Запах типографской краски – это предвестник увлекательного чтения, – улыбается Валентина Петровна. – Внуки знают эту мою страсть. Когда почтальон приносит газету, всегда говорят: «Дайте бабушке понюхать!» Мне всё нравится в «Стерлитамакском рабочем». С годами газета становится интереснее. С удовольствием читаю исторические очерки Фаяза Юмагузина. Люблю прозу и стихи Марины Вороновой, Константина Вуколова, Владимира Битунова, Виталия Тараканова из «Литературной страницы». Вы сейчас много пишете о спецоперации. И это правильно. Она всех касается. Я работала учительницей. Мне очень запомнился класс, в котором учился Ринат Камалов. Это мой любимый ученик. Он был всегда очень честным, отважным. Я предвидела, что Ринат с его характером добровольно уйдёт на СВО. Он так и поступил. К большому сожалению, погиб в танке. Его класс был очень дружным, всегда побеждал в различных конкурсах. Ребята и сейчас не забывают меня. Звонят, поздравляют с праздниками.

Валентина Петровна окончила Стерлитамакский пединститут. В школе № 16 преподавала русский язык и литературу. Уволилась по состоянию здоровья: переболев ангиной, потеряла голос. Очень скучала по любимой работе, потом некоторое время трудилась в заводском общежитии. Там тоже требовались хорошие организаторские способности. Сейчас на пенсии. Живёт в частном доме в Заашкадарье. Всегда рада внукам. Их у неё четверо. Любимое занятие – садоводство. Одних только роз у неё семнадцать кустов. Есть яблони, груши, сливы. При хорошем уходе замечательно растут и овощи. Дочки со своими семьями – верные помощники на участке по выходным дням.

Валентина Петровна пожелала газете процветания и больших тиражей. Мы ей – здоровья, долгих лет жизни вместе с «СР», приятного чтения и новых выигрышей в наших конкурсах!

Алексей Матвеев

Фото Татьяны Саркисовой