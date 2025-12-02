-11 °С
2 Декабря , 11:17

В Башкирии задержали пьяного водителя с двумя детьми в салоне машины

Инспекторы ДПС на улице Молзавод в селе Бекетово (Ермекеевский район) остановили автомобиль «ВАЗ-2110», которым управлял 32-летний местный житель.

Проверка показала, что водитель был ранее лишён прав по решению суда в 2024 году за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, он продолжил ездить.

При проверке также выяснилось, что в салоне автомобиля находились двое детей без специальных удерживающих устройств. В ходе освидетельствования у водителя было обнаружено 0,801 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы, а его автомобиль помещён на спецстоянку.

Источник и фото:  ГАИ РБ.

