В Башкирии задержали пьяного водителя с двумя детьми в салоне машины

Проверка показала, что водитель был ранее лишён прав по решению суда в 2024 году за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, он продолжил ездить.

При проверке также выяснилось, что в салоне автомобиля находились двое детей без специальных удерживающих устройств. В ходе освидетельствования у водителя было обнаружено 0,801 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы, а его автомобиль помещён на спецстоянку.

Источник и фото: ГАИ РБ.