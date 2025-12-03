Анна Захарова: «Вы интересно пишете на все темы, касающиеся жизни города»

Узнав, что ей выпал приз во время розыгрыша среди подписчиков «СР», Анна Захарова удивилась: «Обычно у меня призы просят. Как-то непривычно и в то же время очень приятно. Тем более перед Новым годом.

Анна Вячеславовна - руководитель представительства Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» в г. Стерлитамаке. У неё и большая общественная нагрузка, и собственный бизнес. На всё необходимы силы, знания, время. При этом она успевает читать «Стерлитамкский рабочий».

- Вы даёте взвешенную, проверенную информацию. Достаточно интересно пишете на все темы, касающиеся жизни города. Много рассказываете о героях спецоперации. Это сейчас очень важно.

Муж Анны успешно трудится в Газпроме, поэтому мы не удержались от вопроса:

- Вам обязательно тоже работать?

- Конечно, - ответила она. – У нас трое детей. Старшая скоро закончит школу. Нужно учиться дальше. Мой папа – боец спецоперации. Стараемся помогать ему во всём. В ближайшее время собираюсь поехать к нему, отвезти всё необходимое.