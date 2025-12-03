Подписана дорожная карта по развитию связей Башкирии и Узбекистана

На заседании отметили рост товарооборота между странами: в 2024 году — более чем на 5 %, свыше 10 млрд долларов; за девять месяцев 2025 года — ещё на 8 %. Продолжают увеличиваться как экспорт, так и импорт. В Узбекистане работает свыше 3 тыс. предприятий с российским участием — около 20 % всех компаний с иностранным капиталом.

Подписанная дорожная карта предусматривает расширение сотрудничества в промышленной кооперации, инвестициях, АПК, торговле, туризме, образовании, культуре и спорте.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: пресс-служба / администрация Главы РБ