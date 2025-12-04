-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
4 Декабря , 20:48

ОЭЗ «Алга» Башкирии впервые вошла в тройку лидеров Национального рейтинга

Особая экономическая зона «Алга» Республики Башкортостан впервые заняла место в тройке лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России.

ОЭЗ «Алга» Башкирии впервые вошла в тройку лидеров Национального рейтинга
ОЭЗ «Алга» Башкирии впервые вошла в тройку лидеров Национального рейтинга

Ранее ОЭЗ уже становилась победителем в специальных номинациях и дважды признавалась самой динамично развивающейся.

Глава Башкортостана Радий Хабиров в социальных сетях поздравил  команду с этим достижением.

«Всегда говорю, что успеха достигает тот, кто системно, целенаправленно работает. И не останавливаясь, движется вперёд. Благодарю всех причастных к этому успеху», — отметил Радий Хабиров.

Он также выразил признательность партнёрам:«Отдельное спасибо – Ассоциации кластеров, технопарков, особых экономических зон России и Минэкономразвития страны».

На сегодняшний день ОЭЗ «Алга» размещена на нескольких площадках в Ишимбайском, Стерлитамакском и Уфимском районах. Для резидентов создана вся необходимая инфраструктура, включая сети энерго- и газоснабжения, а также подъездные пути для автомобильного и железнодорожного транспорта.

В зоне работает 25 резидентов, которые реализуют проекты с совокупным объёмом инвестиций свыше 65 миллиардов рублей. Их планами предусмотрено создание около 3 тысяч новых рабочих мест.

«Несмотря на непростые времена, у нас есть планы по дальнейшему развитию нашей особой экономической зоны, в том числе на другие муниципалитеты. Поэтому переворачиваем страницу и работаем дальше», — заявил Радий Хабиров.

Источник и фото: https://vk.com/radiyhabirov

 

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru