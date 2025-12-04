ОЭЗ «Алга» Башкирии впервые вошла в тройку лидеров Национального рейтинга

Ранее ОЭЗ уже становилась победителем в специальных номинациях и дважды признавалась самой динамично развивающейся.

Глава Башкортостана Радий Хабиров в социальных сетях поздравил команду с этим достижением.

«Всегда говорю, что успеха достигает тот, кто системно, целенаправленно работает. И не останавливаясь, движется вперёд. Благодарю всех причастных к этому успеху», — отметил Радий Хабиров.

Он также выразил признательность партнёрам:«Отдельное спасибо – Ассоциации кластеров, технопарков, особых экономических зон России и Минэкономразвития страны».

На сегодняшний день ОЭЗ «Алга» размещена на нескольких площадках в Ишимбайском, Стерлитамакском и Уфимском районах. Для резидентов создана вся необходимая инфраструктура, включая сети энерго- и газоснабжения, а также подъездные пути для автомобильного и железнодорожного транспорта.

В зоне работает 25 резидентов, которые реализуют проекты с совокупным объёмом инвестиций свыше 65 миллиардов рублей. Их планами предусмотрено создание около 3 тысяч новых рабочих мест.

«Несмотря на непростые времена, у нас есть планы по дальнейшему развитию нашей особой экономической зоны, в том числе на другие муниципалитеты. Поэтому переворачиваем страницу и работаем дальше», — заявил Радий Хабиров.

Источник и фото: https://vk.com/radiyhabirov